Ο άνθρωπος που είδε τις 17χρονες μιλά στoν Flash: «Η μία είχε αισθήσεις, την είδε ο αδερφός της»

Συγκλονίζει η μαρτυρία ιδιοκτήτη καταστήματος δίπλα στην πολυκατοικία όπου συνέβη η τραγωδία στην Ηλιούπολη.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, περιέγραψε ότι ήταν στο γραφείο του όταν άκουσε ένα μακρόσυρτο επιφώνημα και αμέσως μετά έναν πολύ δυνατό κρότο.

«Και γυρνώντας το κεφάλι βλέπω δύο κορίτσια. Οι επόμενες κινήσεις ήταν να καλέσω το ΕΚΑΒ κατευθείαν και την Αστυνομία ασφαλώς. Το ΕΚΑΒ όντως ήρθε γρήγορα».

Στη συνέχεια, όπως είπε, κατέβηκε μία κυρία που μένει στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας, από την ταράτσα της οποίας έπεσαν οι δύο 17χρονες, που πλησίασε τη μία κοπέλα και είδε ότι ανέπνεε.

Και συμπλήρωσε: «Κατέβηκε και ένα άλλο παλικάρι που εκείνη την ώρα είπε ότι είμαι ο αδελφός της κοπέλας που ευτυχώς ήταν και η κοπέλα που ανέπνεε».

Σε ερώτηση αν το ένα κορίτσι επικοινωνούσε ή αν προσπάθησε να του πει κάτι, ο αυτόπτης μάρτυρας απάντησε: «Για την κατάσταση που βρισκόταν επικοινωνούσε. Δηλαδή με επιφωνήματα, με αγκομαχητά, νομίζω προσπάθησε να μιλήσει. Φαινόταν ότι αντιλαμβανόταν τι γίνεται».