Ηλιούπολη: «Οι προσευχές μας είναι μαζί της» - Η συγκινητική ανάρτηση του Δημάρχου για τις 17χρονες

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ηλιούπολη η υπόθεση με τα δύο 17χρονα κορίτσια που έπεσαν στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας σε κεντρικό σημείο της περιοχής.

Από την πτώση, το ένα κορίτσι έχασε τη ζωή του, ενώ το δεύτερο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.

Το περιστατικό έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, ενώ ο δήμαρχος Ηλιούπολης Στάθης Ψυρρόπουλος προχώρησε σε δημόσια ανάρτηση εκφράζοντας τη θλίψη και τη συμπαράστασή του προς τις οικογένειες των δύο κοριτσιών.

Η ανάρτηση του Στάθη Ψυρρόπουλου:

«Με βαθιά οδύνη παρακολουθήσαμε το απονενοημένο διάβημα στο οποίο προέβησαν δύο 17χρονα κορίτσια της πόλης μας από την ταράτσα πολυκατοικίας σε κεντρικό σημείο της Ηλιούπολης.

Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι και στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στον θρήνο της οικογένειας που έχασε το παιδί της και στην αδιανόητη αγωνία για τη δεύτερη κοπέλα που παλεύει να κρατηθεί στη ζωή.



Οι προσευχές μας είναι μαζί της.



Ευχόμαστε καλή δύναμη στις δύο οικογένειες που περνούν έναν αδιανόητο γολγοθά και αντικρίζουν από τη μια στιγμή στην άλλη την πιο δύσκολη πλευρά της ζωής».

Μιλώντας στο Open, ο Δήμαρχος Ηλιούπολης ζήτησε από όλον τον κόσμο να προσευχηθεί για το κορίτσι που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή: «Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή. Δεν είναι η ώρα να λέμε πολλά, αλλά πρέπει να κάνουμε πολλά βήματα. Η κοινωνία, όλοι μας έχουμε ευθύνη γι' αυτά τα περιστατικά. Το παιδί δίνει μάχη, ελπίζουμε όλοι και προσευχόμαστε και θα ήθελα να ζητήσω να προσευχηθεί όλος ο ελληνικός λαός γι' αυτό το κορίτσι, να μπορέσει να ανακάμψει».