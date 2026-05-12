Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από ταράτσα - Νεκρή η μία, μάχη για τη ζωή δίνει η άλλη

Συναγερμός σήμανε στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης 12 Μαΐου, στην Ηλιούπολη, όταν δύο μαθήτριες ηλικίας 17 ετών ανέβηκαν σε ταράτσα πολυκατοικίας κι έπεσαν μαζί στο κενό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και διασώστες του ΕΚΑΒ με τις Αρχές να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για το πώς έγινε το περιστατικό.

Η πολυκατοικία στην Ηλιούπολη από όπου δύο 17χρονες έπεσαν από την ταράτσα - Νεκρή η μία, μάχη για τη ζωή της δίνει η δεύτερη



Όπως αναφέρουν πληροφορίες του FLASH, οι δύο ανήλικες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο της Βούλας, με τη μία εξ αυτών να μην έχει τις αισθήσεις της. Οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ, αλλά δεν τα κατάφεραν με την άτυχη κοπέλα να υποκύπτει στα τραύματά της.

Την ίδια ώρα, μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η άλλη 17χρονη, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή της ως κρίσιμη.