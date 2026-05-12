Ελλάδα Μαθητές Ηλιούπολη Ανήλικοι

Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από ταράτσα - Νεκρή η μία, μάχη για τη ζωή δίνει η άλλη

Άγνωστες παραμένουν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Η μια κοπέλα υπέκυψε στα τραύματά της. Μάχη για τη ζωή δίνει η άλλη 17χρονη.

Update: 13:45

Συναγερμός σήμανε στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης 12 Μαΐου, στην Ηλιούπολη, όταν δύο μαθήτριες ηλικίας 17 ετών ανέβηκαν σε ταράτσα πολυκατοικίας κι έπεσαν μαζί στο κενό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και διασώστες του ΕΚΑΒ με τις Αρχές να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για το πώς έγινε το περιστατικό. 

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του FLASH, οι δύο ανήλικες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο της Βούλας, με τη μία εξ αυτών να μην έχει τις αισθήσεις της. Οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ, αλλά δεν τα κατάφεραν με την άτυχη κοπέλα να υποκύπτει στα τραύματά της.

Την ίδια ώρα, μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η άλλη 17χρονη, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή της ως κρίσιμη.

