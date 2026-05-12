«Ένα παιδί σε απόγνωση μπορεί να ταυτιστεί» - Έκκληση του «Χαμόγελου του Παιδιού» για την Ηλιούπολη

Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι αναφορές γύρω από το σημείωμα που φέρεται να άφησε η 17χρονη, η οποία έχασε τη ζωή της όταν έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, χέρι-χέρι με επίσης 17χρονη φίλη της, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ.

Η δημοσιοποίηση αποσπασμάτων και προσωπικών σκέψεων του ανήλικου κοριτσιού σε μέσα ενημέρωσης και social media προκάλεσε την παρέμβαση του «Χαμόγελου του Παιδιού», που απηύθυνε δημόσια έκκληση για υπευθυνότητα και σεβασμό.

«Δεν χρειάζεται να μοιραστούμε τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού»

Στην ανακοίνωσή του, το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει:

«Με βαθιά θλίψη παρακολουθούμε το περιστατικό με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη.

Σε τέτοιες στιγμές, χρειάζεται όλοι – Μέσα Ενημέρωσης, πολίτες και χρήστες των social media – να σταθούμε με προσοχή, ευθύνη και σεβασμό».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η αναπαραγωγή προσωπικών σημειωμάτων και ευαίσθητων λεπτομερειών «δεν είναι απλή ενημέρωση», καθώς αγγίζει την ιδιωτικότητα των παιδιών και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά άλλους εφήβους που βρίσκονται σε ψυχική δυσκολία.

«Δεν χρειάζεται να μοιραστούμε τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού για να καταλάβουμε τον πόνο του», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

— Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) May 12, 2026

«Ας μην κάνουμε τον πόνο περιεχόμενο»

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» καλεί όλους να επιλέξουν την προστασία και όχι τη δημόσια έκθεση της πιο ευάλωτης στιγμής ενός παιδιού.

«Ας μην κάνουμε τον πόνο περιεχόμενο. Ας επιλέξουμε να προστατεύσουμε», αναφέρει η ανακοίνωση, τονίζοντας πως «κάπου μπορεί να υπάρχει ένα άλλο παιδί που θα το διαβάσει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή».

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Γραμμή SOS 1056 λειτουργεί δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο, με τη στήριξη εξειδικευμένων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, για κάθε παιδί που χρειάζεται βοήθεια ή κάποιον να μιλήσει.