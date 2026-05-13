Δύο λευκά τριαντάφυλλα για τα κορίτσια στην Ηλιούπολη - Βαρύ το κλίμα στα σχολεία τους

Βαρύ είναι σήμερα Τετάρτη (13/5) το κλίμα τόσο στη γειτονιά όσο και στα σχολεία που φοιτούσαν οι δύο μαθήτριες, που έπεσαν στο κενό χθες Τρίτη (12/5) από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Στο σημείο της μοιραίας πράξης κάποιος άφησε δύο λευκά τριαντάφυλλα ενώ από το πρωί μαθητές και γονείς έφταναν στις σχολικές μονάδες συγκλονισμένοι, σιωπηλοί και με πρόσωπα σκυθρωπά.

Κάποιοι κρατούσαν λουλούδια στα χέρια ενώ αρκετοί φορούσαν μαύρα ρούχα.

Όλοι αναρωτιούνται «γιατί». Γιατί οι δύο μαθήτριες έφτασαν στο σημείο να επιχειρήσουν μία τέτοια πράξη που κόστισε τη ζωή στη μία από αυτές, ενώ η δεύτερη δίνει μάχη για τη ζωή της στο νοσοκομείο ΚΑΤ όπου νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Βίντεο: Γιάννης Κέμμος



Όλοι αναρωτιούνται γιατί διέφυγε από όλους και κυρίως από τους σχολικούς ψυχολόγους πως αυτά τα δύο κορίτσια αντιμετώπιζαν προβλήματα που τις οδήγησαν σε αυτή την πράξη.

Το σίγουρο είναι πως τα παιδιά είχαν δείξει σημάδια τα οποία δυστυχώς αγνοήθηκαν ή δεν έγιναν αντιληπτά εγκαίρως.

Στις σχολικές μονάδες που φοιτούσαν οι δύο μαθήτριες αναμένεται σήμερα να έρθει διευρυμένο κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς από το ΚΕΔΑΣΥ σύμφωνα με το πρωτόκολλο διαχείρισης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης της σχολικής κοινότητας.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απευθύνει έκκληση προς όλους για διαχείριση του περιστατικού με τη μέγιστη δυνατή ευαισθησία, υπευθυνότητα και επίγνωση της ιδιαίτερης βαρύτητας και ευαισθησίας των πληροφοριών, με απόλυτο σεβασμό στα παιδιά, στις οικογένειές τους και στη σχολική κοινότητα.