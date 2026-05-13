«Αποτρέψαμε 768 παιδιά από απόπειρα αυτοκτονίας»: Συγκλονίζει ο Κώστας Γιαννόπουλος

Για την αυτοκτονικότητα που εμφανίζουν οι νέοι στην Ελλάδα, μίλησε ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος και όσα είπε προκαλούν έναν κόμπο στο στομάχι.

«Η Ελλάδα έχει σοβαρό πρόβλημα πλέον. Αποτρέψαμε 768 παιδιά από αυτοκτονικό ιδεασμό ή από απόπειρα αυτοκτονίας», δήλωσε αρχικά, μιλώντας στον Ρ/Σ Παραπολιτικά 90.1.

Ερωτηθείς αν υπάρχει αυξητική τάση, ήταν ξεκάθαρος: «Βλέπουμε αυξητική τάση και ποιοτικά έντονα αυξητική τάση δηλαδή το 46% της συμβουλευτικής που κάνουμε είναι θέματα ψυχικής υγείας. 1 στις 4 αφορούσαν σε ζητήματα αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς. Υποστηρίξαμε 2.648 παιδιά εφήβους και ενήλικες για ζητήματα αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικότητας. Από το 2021 έως το 2025 παρατηρήθηκε αύξηση 31,6% στο σύνολο των περιστατικών στο Χαμόγελο».

Για το πώς αντιδρά το Χαμόγελο όταν ένας ανήλικος επικοινωνήσει και μοιραστεί τις σκέψεις και τα προβλήματά του, ο κ. Γιαννόπουλος απάντησε:

«Έχουμε έναν κανόνα δεοντολογίας με τα παιδιά, κρατάμε την εχεμύθεια αλλά όταν αισθανθούμε τον κίνδυνο θα επικοινωνήσουμε με τους γονείς και με τις Αρχές. Συνήθως η οικογένεια δεν έχει αντιληφθεί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κι εγώ δεν είχα αντιληφθεί κάποια πράγματα για τα παιδιά μου, μην παριστάνουμε ότι είμαστε τέλειοι γονείς. Τα παιδιά για να μην στεναχωρήσουνε τους γονείς τους για τα δικά τους προβλήματα δεν τα μοιράζονται, όχι επειδή είναι κακός μπαμπάς ή κακή μαμά γιατί υπάρχει μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα ότι έχει πρόβλημα η οικογένεια, έχει γενικότερα πρόβλημα η κοινωνία αυτή τη στιγμή γιατί τα ακούσματα και αυτά που βλέπουν τα παιδιά είναι καταστροφικά. Τι περιμένουμε να βγάλει η ψυχή τους; Έχουν επιβαρυνθεί τόσο πολύ τα παιδιά πλέον που δεν αντέχουν».

