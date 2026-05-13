Κωνσταντοπούλου για 17χρονες: Δυο κορίτσια βούτηξαν στο κενό εξαιτίας της αποτυχίας της Πολιτείας

Στην τραγωδία της Ηλιούπολης αναφέρθηκε από βήματος Ολομέλειας η Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας πως «τα κορίτσια αυτά βούτηξαν στο κενό εξαιτίας της αποτυχίας της Πολιτείας να τα προστατεύσει, να τα εμψυχώσει, να τους ανοίξει δρόμους και να τους φωτίσει τη ζωή. Κάτι στραβό συμβαίνει σε αυτή τη χώρα», όπως τόνισε.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάλεσε το Σώμα να μιλήσει με ειλικρίνεια για το θέμα, ενώ σημείωσε πως όσοι έχουν ευθύνες, πρέπει να τις αναλάβουν.

«Τα κορίτσια βούτηξαν στο κενό. Η Βουλή τι κάνει; Άδει. Συνταράχθηκε κάτι; Αισθάνεται κανείς την ευθύνη; Εγώ την αισθάνομαι, και ως γυναίκα. Πώς μπορεί να προσπερνάμε ένα τέτοιο συγκλονιστικό γεγονός αφύπνισης;» όπως διερωτήθηκε.

Στο σοκαριστικό συμβάν αναφέρθηκαν βουλευτές από όλες τις πτέρυγες.