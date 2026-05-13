Τα τελευταία νέα για την κατάσταση της 17χρονης - Ψάχνουν απαντήσεις οι Αρχές για την τραγωδία

Πολύ κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της 17χρονης, που έπεσε μαζί με τη φίλη της στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, καταβάλλονται ακόμα προσπάθειες να σταθεροποιηθεί ενώ διαψεύδονται οι αναφορές για χειρουργείο.

Βουβός πόνος

Εμφανώς σοκαρισμένοι πήγαν σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, στο σχολείο, οι συμμαθητές της ανήλικης που βρήκε τραγικό θάνατο. Κάποιοι κρατούσαν λευκά τριαντάφυλλα για να τα αφήσουν στο θρανίο του αδικοχαμένου κοριτσιού, ενώ κλιμάκιο του υπουργείου Παιδείας με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς μετέβη στο σχολείο, ώστε να παράσχει ψυχολογική βοήθεια στους συμμαθητές των κοριτσιών.

Έρευνες των Αρχών

Η 17χρονη που υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της άφησε χειρόγραφο σημείωμα στους γονείς της, λέγοντας πως τους αγαπά, πως παλεύει με την κατάθλιψη τα τελευταία 3 χρόνια και πως νιώθει αγχωμένη με την απόδοσή της στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.



Την ίδια στιγμή οι Αρχές έχουν βρει και το ημερολόγιο της 17χρονης που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Τα δύο κορίτσια φέρεται πως σχεδίαζαν καιρό να πέσουν από την ταράτσα της πολυκατοικίας.



Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στα κινητά τους ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν μηνύματα ή συνομιλίες που σχετίζονται με το απονενοημένο διάβημα.

Επίσης αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φανεί αν τα κορίτσια είχαν κάνει χρήση αλκοόλ ή ουσιών.



Οι αστυνομικοί πρόκειται να πάρουν καταθέσεις από τις οικογένειες και τους φίλους των δυο κοριτσιών, ενώ θα βρεθούν και στο σχολείο που πήγαιναν ώστε να μιλήσουν με τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους.