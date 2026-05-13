Ηλιούπολη: «Κάναμε πλάκα - Τίποτα δεν προμήνυε το κακό» - Συγκλονίζει καθηγητής για τις 17χρονες

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Ηλιούπολης, αλλά και ολόκληρη η χώρα, μετά την τραγωδία με τις δύο 17χρονες μαθήτριες που έπεσαν από ταράτσα πολυκατοικίας, με τη μία να χάνει τη ζωή της και τη δεύτερη να δίνει μάχη στη ΜΕΘ του ΚΑΤ.

Το σοκ στο σχολείο των δύο κοριτσιών είναι τεράστιο. Συμμαθητές της 17χρονης που κατέληξε έφτασαν σήμερα Τετάρτη (13/05) στις τάξεις τους ντυμένοι στα μαύρα, κρατώντας λευκά λουλούδια, αδυνατώντας ακόμη να πιστέψουν όσα συνέβησαν. Την ίδια ώρα, το υπουργείο Παιδείας ενεργοποίησε πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς να βρίσκονται ήδη στο σχολικό περιβάλλον για τη στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών.

Μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα, ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις καθηγητή των δύο κοριτσιών, ο οποίος περιέγραψε τη συμπεριφορά τους στο σχολείο λίγες ώρες πριν από την τραγωδία.



«Ήταν χαμογελαστά παιδιά - Δεν προμήνυε τίποτα»



Ο εκπαιδευτικός, συγκλονισμένος, μίλησε στο Mega για τις δύο 17χρονες, λέγοντας πως τίποτα στη συμπεριφορά τους δεν έδειχνε ότι κάτι τόσο δραματικό θα μπορούσε να συμβεί.

«Πολύ καλά παιδιά. Πάρα πολύ καλά παιδιά. Και μέχρι χθες το μεσημέρι ήμασταν μαζί. Τους έκανα αστεία, τους μιλούσα, τους συμβούλευα. Τους είχα πάει εκδρομή στην Κρήτη. Εγώ τις συνόδεψα κιόλας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, οι δύο μαθήτριες ήταν ήρεμες, ευγενικές και συμμετείχαν κανονικά στη σχολική ζωή.



«Στο σχολείο μέσα ήταν μια πολύ ήσυχη και ομαλή παρουσία. Ήταν χαμογελαστή όταν σου μιλούσε. Ήταν ευγενέστατη. Συμμετείχε όταν το ζητούσες», είπε για τη μία από τις δύο κοπέλες.



«Ήμασταν μαζί και κάναμε πλάκα»



Η περιγραφή του για τις τελευταίες στιγμές που πέρασε μαζί τους στο σχολείο είναι ανατριχιαστική.

«Ήταν στην ίδια τάξη. Έκαναν παρέα. Μιλούσαν. Προχτές τους είχα μάθημα και γελούσαν μεταξύ τους. Έκαναν αστεία», ανέφερε, προσθέτοντας πως τα δύο κορίτσια συναναστρέφονταν κανονικά με τους συμμαθητές τους.

«Έκαναν παρέα και με άλλα παιδιά. Και όταν τους παρότρυνες συμμετείχαν. Σας λέω, ήμασταν μαζί και κάναμε πλάκα. Τους πείραζα, τους έκανα αστεία. Δεν προδίκαζες τίποτα απ' όσα μπορεί να είχαν στο μυαλό τους. Ήταν χαμογελαστά τα παιδάκια. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Δεν το χωράει το μυαλό μου», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος σημείωσε πως υπηρετεί στο συγκεκριμένο σχολείο εδώ και τέσσερις δεκαετίες και πως, αν υπήρχε η παραμικρή ένδειξη κινδύνου, θα είχε υπάρξει άμεση κινητοποίηση.



«Είμαι 40 χρόνια στο ίδιο σχολείο. Το ξέρω καλύτερα από το σπίτι μου. Αν βλέπαμε κάτι, θα είχαμε επέμβει ακαριαία», υπογράμμισε.



Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί στα σχολεία



Ο καθηγητής αναφέρθηκε και στη δύσκολη διαχείριση της επόμενης ημέρας, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να προσπαθούν να διαχειριστούν το σοκ και το πένθος.

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Περισσότερο δεν γίνεται. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με όλες τις αρχές και με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει ενημερωθεί το υπουργείο και έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες», δήλωσε.



Όπως τόνισε, το βάρος πλέον πέφτει όχι μόνο στη στήριξη των μαθητών, αλλά και στη σωστή διαχείριση μιας τόσο τραυματικής κατάστασης μέσα στη σχολική κοινότητα.



«Πρέπει να δούμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Όχι μόνο τι θα κάνουμε. Όλο αυτό που λέγεται διαχείριση του περιστατικού και διαχείριση του πένθους στο σχολείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.