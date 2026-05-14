Ηλιούπολη: Δίνει μάχη στη ΜΕΘ η 17χρονη - «Ξεσκονίζουν» τα προσωπικά αντικείμενα τους οι Αρχές

Βουβός πόνος αλλά και πολλά ερωτήματα επικρατούν στην Ηλιούπολη, δυο ημέρες μετά τη διπλή απόπειρα αυτοκτονίας δυο 17χρονων κοριτσιών που έπεσαν, πιασμένες χέρι χέρι, από ταράτσα πολυκατοικίας.

Η μια ανήλικη έχασε τη μάχη με τη ζωή ενώ η δεύτερη δίνει σκληρή μάχη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ με τους γιατρούς να προβαίνουν σε συνεχείς επεμβάσεις προκειμένου να σταθεροποιήσουν την κρίσιμη ιδιαίτερα κατάσταση της υγείας της.

Ο βασικός προβληματισμός τόσο των Αρχών όσο και των οικογενειών είναι οι λόγοι που οδήγησαν τα δυο νεαρά κορίτσια να προβούν στο απονενοημένο διάβημα. Παράλληλα, έχει φουντώσει η συζήτηση γύρω από την ψυχολογική υποστήριξη των εφήβων καθώς όπως υποστηρίζουν ειδικοί οι απόπειρες σε αυτές τις ηλικίες έχουν αυξηθεί δραματικά.

«Φύλλο και φτερό» τα προσωπικά αντικείμενα

Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται αρκετά προσωπικά αντικείμενα των κοριτσιών μεταξύ των οποίων τα κινητά τηλέφωνά τους αλλά και τα προσωπικά ημερολόγια.

Την ίδια ώρα, με τη βοήθεια ειδικών, αναλύουν το σημείωμα που άφησε πίσω της η 17χρονη που τελικά δεν κρατήθηκε στη ζωή στο οποίο αποκάλυπτε στους γονείς της ότι πάλευε με την κατάθλιψη και ότι είχε άγχος για την απόδοσή της στις Πανελλήνιες.



Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί στα σχολεία



Μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα, ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις καθηγητή των δύο κοριτσιών, ο οποίος περιέγραψε τη συμπεριφορά τους στο σχολείο λίγες ώρες πριν από την τραγωδία. Παράλληλα στάθηκε και στη δύσκολη διαχείριση της επόμενης ημέρας, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να προσπαθούν να διαχειριστούν το σοκ και το πένθος.

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Περισσότερο δεν γίνεται. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με όλες τις αρχές και με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει ενημερωθεί το υπουργείο και έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες», δήλωσε.



Όπως τόνισε, το βάρος πλέον πέφτει όχι μόνο στη στήριξη των μαθητών, αλλά και στη σωστή διαχείριση μιας τόσο τραυματικής κατάστασης μέσα στη σχολική κοινότητα. «Πρέπει να δούμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Όχι μόνο τι θα κάνουμε. Όλο αυτό που λέγεται διαχείριση του περιστατικού και διαχείριση του πένθους στο σχολείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.



«Ήταν χαμογελαστά παιδιά - Δεν προμήνυε τίποτα»



Ο εκπαιδευτικός ανέφερε επίσης πως τίποτα στη συμπεριφορά τους δεν έδειχνε ότι κάτι τόσο δραματικό θα μπορούσε να συμβεί. «Πολύ καλά παιδιά. Πάρα πολύ καλά παιδιά. Και μέχρι χθες το μεσημέρι ήμασταν μαζί. Τους έκανα αστεία, τους μιλούσα, τους συμβούλευα. Τους είχα πάει εκδρομή στην Κρήτη. Εγώ τις συνόδεψα κιόλας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, οι δύο μαθήτριες ήταν ήρεμες, ευγενικές και συμμετείχαν κανονικά στη σχολική ζωή. «Στο σχολείο μέσα ήταν μια πολύ ήσυχη και ομαλή παρουσία. Ήταν χαμογελαστή όταν σου μιλούσε. Ήταν ευγενέστατη. Συμμετείχε όταν το ζητούσες», είπε για τη μία από τις δύο κοπέλες.



«Ήμασταν μαζί και κάναμε πλάκα»



Η περιγραφή του για τις τελευταίες στιγμές που πέρασε μαζί τους στο σχολείο είναι ανατριχιαστική. «Ήταν στην ίδια τάξη. Έκαναν παρέα. Μιλούσαν. Προχτές τους είχα μάθημα και γελούσαν μεταξύ τους. Έκαναν αστεία», ανέφερε, προσθέτοντας πως τα δύο κορίτσια συναναστρέφονταν κανονικά με τους συμμαθητές τους.

«Έκαναν παρέα και με άλλα παιδιά. Και όταν τους παρότρυνες συμμετείχαν. Σας λέω, ήμασταν μαζί και κάναμε πλάκα. Τους πείραζα, τους έκανα αστεία. Δεν προδίκαζες τίποτα απ' όσα μπορεί να είχαν στο μυαλό τους. Ήταν χαμογελαστά τα παιδάκια. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Δεν το χωράει το μυαλό μου», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος σημείωσε πως υπηρετεί στο συγκεκριμένο σχολείο εδώ και τέσσερις δεκαετίες και πως, αν υπήρχε η παραμικρή ένδειξη κινδύνου, θα είχε υπάρξει άμεση κινητοποίηση. «Είμαι 40 χρόνια στο ίδιο σχολείο. Το ξέρω καλύτερα από το σπίτι μου. Αν βλέπαμε κάτι, θα είχαμε επέμβει ακαριαία», υπογράμμισε.



Τριήμερο πένθος κήρυξε ο Δήμος Ηλιούπολης

Από πλευράς του, ο Δήμος Ηλιούπολης κήρυξε τριήμερο δημοτικό πένθος κήρυξε στη μνήμη της 17χρονης που έχασε τη ζωή της.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο δήμαρχος Ηλιούπολης κηρύσσει τριήμερο δημοτικό πένθος από σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για τον πρόωρο θάνατο της 17χρονης κοπέλας που διέμενε στην περιοχή.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του τοπικού πένθους: