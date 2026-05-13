Τραγωδία στην Ηλιούπολη: «Φύλλο και φτερό» κάνει η ΕΛΑΣ τα προσωπικά αντικείμενα των δύο κοριτσιών

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 17χρονη που έπεσε χθες Τρίτη (12/5) μαζί με μία φίλη της από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στο πανελλήνιο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, περισσότεροι από 20 γιατροί έχουν κινητοποιηθεί για τη νοσηλεία της, δίνοντας μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, ενώ η δεύτερη ανήλικη υπέκυψε στα τραύματά της.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε πολυκατοικία επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του ΕΚΑΒ, που παρέλαβαν τα δύο κορίτσια. Η μία από τις δύο ήταν χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ η δεύτερη φέρεται να είχε επαφή με το περιβάλλον κατά την πρώτη διακομιδή.

Αρχικά μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της 17χρονης, ενώ για τη φίλη της κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Εκεί νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και αναμένεται να υποβληθεί σε διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών προσωπικά αντικείμενα των κοριτσιών

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, επιχειρώντας να φωτίσουν τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε προσωπικά αντικείμενα και γραπτά που εντοπίστηκαν, καθώς και σε πιθανές ψηφιακές επικοινωνίες των δύο κοριτσιών, προκειμένου να διαπιστωθεί τι προηγήθηκε.

Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν γίνει έλεγχοι στα σπίτια των δύο ανήλικων, ενώ αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από μέλη των οικογενειών τους, φίλους, αλλά και πρόσωπα από το σχολικό τους περιβάλλον.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, που θα δείξουν αν υπήρχε κατανάλωση αλκοόλ ή άλλων ουσιών πριν από το περιστατικό.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

Σύμφωνα με τον διοικητή του Γ.Ν. Ασκληπιείου Βούλας, Αιμίλιο Βουγιουκλάκη, στο οποίο μεταφέρθηκαν τα δύο κορίτσια, στις 12:30 και 12:32 το μεσημέρι της Τρίτης, τα δύο κορίτσια μεταφέρθηκαν μέσω ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων του νοσοκομείου. Αμέσως εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε εντατικές προσπάθειες ανάνηψης και απεικονιστικό έλεγχο.

Η πρώτη έφηβη διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, με το ιατρικό προσωπικό να συνεχίζει την προσπάθεια σταθεροποίησής της. Για αυτό τον λόγο αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή της στο εφημερεύον νοσοκομείο ΚΑΤ.

Η δεύτερη 17χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κατάσταση ανακοπής. Παρά τις συνεχείς και επίμονες προσπάθειες ανάνηψης για περισσότερο από μία ώρα, οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Μάλιστα, οι οικογένειες των δύο κοριτσιών λαμβάνουν πλήρη ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη από τις υπηρεσίες του νοσοκομείου.

Το σημείωμα και η αγωνία για τις Πανελλήνιες

Το σημείωμα που άφησε η 17χρονη είναι σοκαριστικό. Στο γράμμα της αναφέρθηκε και στις Πανελλήνιες Εξετάσεις που θα έδινε και που ένιωθε «ότι δεν θα περάσει».

Η υπόθεση έχει βυθίσει στο πένθος και την αναστάτωση τόσο τις οικογένειες των δύο κοριτσιών όσο και τη σχολική τους κοινότητα. Συμμαθητές και εκπαιδευτικοί παραμένουν συγκλονισμένοι, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δύο μαθήτριες ήταν ιδιαίτερα αγαπητές στο περιβάλλον τους.

Συμμαθήτριες των δύο κοριτσιών μιλούν για έναν κλειστό αλλά ευγενικό χαρακτήρα, ενώ όπως αναφέρουν η μια κοπέλα εκ των δύο πρόσφατα βίωσε μια δύσκολη κατάσταση με τον θάνατο του πατέρα της.

Συμμαθήτριες μιλούν για τις 17χρονες στην Ηλιούπολη

Ρεπορτάζ: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/tYPYRLGp4t — Flash.gr (@flashgrofficial) May 12, 2026

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι Αρχές επιχειρούν να συνθέσουν με προσοχή όλα τα στοιχεία, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για την ψυχική πίεση που μπορεί να βιώνουν έφηβοι και νέοι άνθρωποι.