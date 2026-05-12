Χέρι-χέρι στο κενό: Οι έρευνες για την πτώση των 2 μαθητριών στην Ηλιούπολη - Ψυχολόγοι στο σχολείο

Για μια βουτιά στο κενό, που οι δύο 17χρονες φίλες σχεδίαζαν εδώ και καιρό, κάνουν λόγο αστυνομικές πηγές με γνώση του τι ακριβώς συνέβη στην ταράτσα της εξαώροφης πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη.



Από τη μία το ιδιόχειρο σημείωμα που άφησε η ανήλικη, μαθήτρια λυκείου, η οποία παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών στο Ασκληπιείο της Βούλας κατέληξε. Από την άλλη κάποιες αναφορές δίκην ημερολογίου που φαίνεται να έχουν εντοπιστεί στο δωμάτιο της παιδικής της φίλης, συνθέτουν το σκηνικό μίας προσχεδιασμένης απόφασης να δώσουν μαζί τέλος στη ζωή τους.



Η δεύτερη 17χρονη παρά τη σφοδρότητα της πτώσης επέζησε αλλά νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ, χωρίς κανείς να μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες.



Σε ό,τι αφορά τα κίνητρα του τραγικού συμβάντος, φαίνεται πως τα δύο κορίτσια αντιμετώπιζαν με ιδιαίτερη απογοήτευση τη ζωής τους και όσα αυτή τους επιφυλάσσει μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις. Η 17χρονη αυτόχειρας στο ιδιόχειρο σημείωμά της κάνει συγκεκριμένη αναφορά σε αυτό, ενώ αναφορά φέρεται να υπάρχει και στη σχέση με τους γονείς της -κάνει λόγο ότι τους απογοήτευσε.

Τέλος, εξετάζεται μία πληροφορία που θέλει τις δύο ανήλικες να είχαν καταναλώσει αλκοόλ πριν κλείσουν την πόρτα της ταράτσας, φορέσουν τα ακουστικά τους, πιαστούν χέρι με χέρι και πηδήξουν στο κενό. Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να δώσει σαφείς απαντήσεις για το τι ήταν αυτό που «έσπρωξε» τις δύο φίλες να πάρουν αυτή την σοκαριστική απόφαση.

Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί στο σχολείο των δύο κοριτσιών

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, διευρυμένο κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που απαρτίζεται από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς από το ΚΕΔΑΣΥ, πρόκειται να μεταβεί στο σχολείο των δύο μαθητριών, προκειμένου να παρασχεθεί η απαραίτητη στήριξη στη σχολική κοινότητα.

ΤοΥπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απηύθυνε έκκληση προς όλους για διαχείριση του περιστατικού «με τη μέγιστη δυνατή ευαισθησία, υπευθυνότητα και επίγνωση της ιδιαίτερης βαρύτητας και ευαισθησίας των πληροφοριών, με απόλυτο σεβασμό στα παιδιά, στις οικογένειές τους και στη σχολική κοινότητα».



Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, μόλις ενημερώθηκε για το τραγικό γεγονός, μετέβη άμεσα, μετά από συνεννόηση με την υπουργό, Σοφία Ζαχαράκη, στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση και να υπάρξει συντονισμός με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις οικογένειες των μαθητριών.



«Η προστασία της ψυχικής υγείας των μαθητών/τριών των οικογενειών τους και η στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας, αποτελούν για το υπουργείο Παιδείας απόλυτη προτεραιότητα και θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους που επηρεάζονται από το τραγικό αυτό γεγονός», αναφέρεται στην άτυπη ενημέρωση.