Ηλιούπολη: Στο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση η μια 17χρονη που πήδηξε από την ταράτσα

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση των δύο 17χρονων κοριτσιών που πήδηξαν από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με τον διοικητή του Γ.Ν. Ασκληπιείου Βούλας, Αιμίλιο Βουγιουκλάκη, στο οποίο μεταφέρθηκαν τα δύο κορίτσια, στις 12:30 και 12:32 το μεσημέρι, τα δύο κορίτσια μεταφέρθηκαν μέσω ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων του νοσοκομείου. Αμέσως εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε εντατικές προσπάθειες ανάνηψης και απεικονιστικό έλεγχο.

Η πρώτη έφηβη διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, με το ιατρικό προσωπικό να συνεχίζει την προσπάθεια σταθεροποίησής της. Για αυτό τον λόγο αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή της στο εφημερεύον νοσοκομείο ΚΑΤ.

Η δεύτερη 17χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κατάσταση ανακοπής. Παρά τις συνεχείς και επίμονες προσπάθειες ανάνηψης για περισσότερο από μία ώρα, οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Μάλιστα, οι οικογένειες των δύο κοριτσιών λαμβάνουν πλήρη ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη από τις υπηρεσίες του νοσοκομείου.