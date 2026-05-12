«Σας απογοήτευσα»: Το σημείωμα που άφησε η 17χρονη πριν την τραγωδία στην Ηλιούπολη

Μία ανθρώπινη τραγωδία φαίνεται πως κρύβεται πίσω από τη βουτιά στο κενό που έκαναν οι δύο 17χρονες μαθήτριες από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη το μεσημέρι της Τρίτης 12 Μαΐου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα δυο ανήλικα κορίτσια (αυτό που πέθανε) αντιμετώπιζε προβλήματα κατάθλιψης, τα οποία περιγράφει σε ιδιόχειρο σημείωμα που άφησε προς την οικογένεια της.

Σε αυτό, μεταξύ άλλων, φαίνεται να αναφέρει «σας απογοήτευσα» και μάλιστα στέκεται και στο θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων που αναμένεται να ξεκινήσουν σε λίγες εβδομάδες.

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν ανάλογο σημείωμα είχε αφήσει και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια η οποία ωστόσο ακολούθησε τη φίλη της στη μοιραία απόφαση. Το κορίτσι που έχει υποστεί σοβαρά τραύματα σε όλο της σώμα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ.

Συμμαθήτριες των δύο κοριτσιών μιλούν για έναν κλειστό αλλά ευγενικό χαρακτήρα, ενώ όπως αναφέρουν η μια κοπέλα εκ των δύο πρόσφατα βίωσε μια δύσκολη κατάσταση με τον θάνατο του πατέρα της.

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, τα δύο κορίτσια φαίνεται πως πιάστηκαν χέρι με χέρι και πήδηξαν στο κενό. Αυτόπτες μάρτυρες άκουσαν τον δυνατό κρότο και κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο που τις μετέφερε στο Ασκληπιείο Βούλας.

Εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών η μια 17χρονη κατέληξε με τη δεύτερη να βρίσκεται στο χειρουργείο του σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

«Η μία είχε τις αισθήσεις της»

Συγκλονίζει η μαρτυρία ιδιοκτήτη καταστήματος δίπλα στην πολυκατοικία όπου συνέβη η τραγωδία στην Ηλιούπολη.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, περιέγραψε ότι ήταν στο γραφείο του όταν άκουσε ένα μακρόσυρτο επιφώνημα και αμέσως μετά έναν πολύ δυνατό κρότο.

«Και γυρνώντας το κεφάλι βλέπω δύο κορίτσια. Οι επόμενες κινήσεις ήταν να καλέσω το ΕΚΑΒ κατευθείαν και την Αστυνομία ασφαλώς. Το ΕΚΑΒ όντως ήρθε γρήγορα».

Στη συνέχεια, όπως είπε, κατέβηκε μία κυρία που μένει στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας, από την ταράτσα της οποίας έπεσαν οι δύο 17χρονες, που πλησίασε τη μία κοπέλα και είδε ότι ανέπνεε.

Και συμπλήρωσε: «Κατέβηκε και ένα άλλο παλικάρι που εκείνη την ώρα είπε ότι είμαι ο αδελφός της κοπέλας που ευτυχώς ήταν και η κοπέλα που ανέπνεε».

Σε ερώτηση αν το ένα κορίτσι επικοινωνούσε ή αν προσπάθησε να του πει κάτι, ο αυτόπτης μάρτυρας απάντησε: «Για την κατάσταση που βρισκόταν επικοινωνούσε. Δηλαδή με επιφωνήματα, με αγκομαχητά, νομίζω προσπάθησε να μιλήσει. Φαινόταν ότι αντιλαμβανόταν τι γίνεται».