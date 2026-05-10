Κρήτη: 30χρονος παρέσυρε εσκεμμένα με το αυτοκίνητο τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους

Ένα εξοργιστικό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου, στην Κρήτη. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας 30χρονος φέρεται να παρέσυρε με το αυτοκίνητό του την 27χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των τριών ανήλικων παιδιών τους.



Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα της ιστοσελίδας Cretalive διερχόμενοι οδηγοί που είδαν την αιμόφυρτη γυναίκα στην άκρη του δρόμου ενημέρωσαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ που έσπευσαν άμεσα στο σημείο.



Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο ΠαΓΝΗ, με τον σύζυγό της να ισχυρίζεται ότι ενώ ήταν εν κινήσει οικογενειακώς, η κοπέλα άνοιξε την πόρτα και πήδηξε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Όμως με την πρόοδο της προανάκρισης άλλαξαν τα δεδομένα και ο 30χρονος κατέστη ύποπτος για το αδιανόητο περιστατικό.



Τελικά συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη.