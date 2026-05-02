Αρτέμιδα: Χειροπέδες σε 57χρονο που απείλησε με δίκαννο την 77χρονη σύντροφό του

Με ένα κυνηγετικό δίκαννο απείλησε την 77χρονη σύντροφό του ένας 57χρονος, ο οποίος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία και απειλή, αλλά και τον νόμο περί όπλων στην περιοχή της Αρτέμιδας.

Το περιστατικό -ένα από τα πολλά που δυστυχώς συμβαίνουν καθημερινά- σημειώθηκε περίπου στις 18.00 το απόγευμα της Πρωτομαγιάς, εντός της οικίας του ζευγαριού.

Η ηλικιωμένη γυναίκα ήταν αυτή που κάλεσε το «100» κι ανέφερε ότι ο σύντροφος της την απείλησε με όπλο, με τους αστυνομικούς να φτάνουν μετά από λίγο και να τον περνάνε χειροπέδες.

Την προανάκριση ανέλαβε το τοπικό Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της ΕΛ.ΑΣ.