Στο «φως» στοιχεία από το παρελθόν του 89χρονου - Ο «ήσυχος παππούς» και οι 20 μέρες σε ψυχιατρείο

Στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να οδηγηθεί εντός των επόμενων ωρών ο 89χρονος που προκάλεσε πανικό σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο, ανοίγοντας πυρ με καραμπίνα και τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους, σε ένα περιστατικό που έχει σοκάρει την κοινή γνώμη.

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία για το προφίλ του δράστη έρχονται στο φως, σκιαγραφώντας μια σύνθετη και σκοτεινή προσωπικότητα. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Star, η ανιψιά του αποκαλύπτει πως ο ηλικιωμένος πίστευε στα μάγια και διακατεχόταν από εμμονές εκδίκησης, φτάνοντας στο σημείο να εκφράζει ανοιχτά την πρόθεσή του να σκοτώσει.

Οι διακοπές στην Καρδίτσα και η ήρεμη ζωή

Λίγες ημέρες πριν την αιματηρή επίθεση, ο 89χρονος βρισκόταν για διακοπές στην Καρδίτσα, σε μια φαινομενικά ήρεμη περίοδο που προηγήθηκε της έκρηξης βίας. Μετά την απολογία του, παίρνει πλέον τον δρόμο για τη φυλακή, ενώ μέχρι πρότινος κρατούνταν στη ΓΑΔΑ.

Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εμφανίζεται ομιλητικός, αφηγούμενος ιστορίες από τη ζωή του σε Αμερική και Γερμανία, αλλά και από τα καλοκαίρια στο χωριό του στη Μεσσηνία, μια εικόνα που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη βιαιότητα των πράξεών του.

Στην καθημερινότητά του, πριν την επίθεση, τίποτα δεν προμήνυε το ξέσπασμα: λάμβανε δύο συντάξεις από το εξωτερικό, διατηρούσε σταθερές συνήθειες, όπως ο καφές από συγκεκριμένο κατάστημα, ενώ συνήθιζε να καταναλώνει παγωτά και σπιτικά φαγητά. Για τους γείτονες, ήταν ένας «ήσυχος παππούς».

«Είχε πέσει θύμα μαγείας»

Ωστόσο, πίσω από αυτή την εικόνα, φαίνεται πως υποβόσκει μια μακροχρόνια ψυχολογική επιβάρυνση. Η ανιψιά του, που τον φιλοξενούσε στα Πατήσια, περιγράφει έναν άνθρωπο εσωστρεφή και αλλόκοτο, ο οποίος πίστευε ότι είχε πέσει θύμα «μαγείας, πεποίθηση που, όπως υποστηρίζει, συνέβαλε ακόμη και στη διάλυση του γάμου του.

«Τα τελευταία δέκα χρόνια επαναλάμβανε ότι θα σκοτώσει όσους τον αδίκησαν», σημειώνει, αναφερόμενη σε μια παλιά διαμάχη με το ΙΚΑ για ένσημα και συνταξιοδοτικά ζητήματα, που φαίνεται να είχε μετατραπεί σε εμμονή.

«Με τους γείτονες δεν είχε πολλές επαφές. Γενικά ήταν ένας παράξενος άνθρωπος. Πίστευε ότι του είχαν κάνει μάγια και για αυτό τον λόγο χώρισε με την πρώην σύζυγό του. Τα τελευταία 10 χρόνια μας έλεγε ανά διαστήματα ότι θα σκοτώσει τα άτομα που τον αδίκησαν αναφερόμενος σε μια διαμάχη που είχε με το ΙΚΑ, τα ένσημα και τη σύνταξη», λέει η ανιψιά του 89χρονου.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι προειδοποιητικές ενδείξεις υπήρχαν εδώ και χρόνια. Το 2018, ο 89χρονος είχε απειλήσει εισαγγελέα με φυσίγγια, με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί για περίπου 20 ημέρες σε ψυχιατρική δομή, ενώ οι αρχές είχαν προχωρήσει τότε στην αφαίρεση των όπλων του.

Παρά τις εκτιμήσεις των γιατρών περί επικινδυνότητας, μετά την αποχώρησή του από το Δαφνί φαίνεται πως επανήλθε στην ίδια τροχιά. Προμηθεύτηκε νέα όπλα και, όπως αποδείχθηκε, υλοποίησε τις απειλές του με τρόπο δραματικό.