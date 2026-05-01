«Είναι απούσα, δεν δικαιούται να μιλά»: Έξαλλος ο 89χρονος με τις καταγγελίες της κόρης του

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 89χρονος που άνοιξε πυρ σε βάρος υπαλλήλων του ΕΦΚΑ και του Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά από απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα.

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί βαριές ποινικές διώξεις για κακουργήματα και πλημμελήματα, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό της υπόθεσης αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Παράλληλα, η υπεράσπισή του έχει ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, καθώς και την παραμονή του σε ψυχιατρικό ίδρυμα αντί για σωφρονιστικό κατάστημα.

Η στάση της κόρης και οι αντιδράσεις

Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η κόρη του κατηγορούμενου φέρεται να έχει ταχθεί υπέρ της προφυλάκισής του, υποστηρίζοντας ότι η προχωρημένη ηλικία δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για τις πράξεις που του αποδίδονται.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της υπεράσπισης, η οποία έκανε λόγο για στάση που δεν συνάδει με την οικογενειακή στήριξη που θα ανέμενε κανείς σε μια τέτοια υπόθεση.

Μιλώντας το απόγευμα της Παρασκευής (1/5) στην τηλεόραση του Open, ο συνήγορος υπεράσπισης του 89χρονου, Βασίλης Νουλέζας, άσκησε δριμεία κριτική στη στάση της κόρης του εντολέα του.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι απούσα, δεν δικαιούται να μιλάει, δείχνει έλλειψη σεβασμού και θα έπρεπε να εκδηλώσει με πράξεις ψυχική και ηθική συμπαράσταση για τον πατέρα της που δοκιμάζεται. Το να ανακοινώνει οικογενειακά ζητήματα στην τηλεόραση δεν είναι σωστό».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κόρη δεν έχει ενεργή παρουσία στη ζωή του πατέρα της, αφήνοντας αιχμές για οικογενειακές διαφορές.

«Δεν πρέπει να ανησυχεί για τον πατέρα της, είναι μια χαρά. Έχει υπάρξει ευεργετημένη από εκείνον και υπάρχουν και οικογενειακά ζητήματα που δεν είναι της παρούσης», σημείωσε.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά από επικοινωνία του FLASH, με τον δικηγόρο του 89χρονου, ο Βασίλης Νουλέζας διευκρίνισε ότι τα λόγια που μετέφερε δεν ήταν δική του άποψη, αλλά τα λεγόμενα του εντολέα του και συγγενικών του προσώπων.

Το ενδεχόμενο κατ’ οίκον περιορισμού

Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου αναφέρθηκε στο Open και στο ενδεχόμενο επιβολής κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση, επισημαίνοντας ότι ο 89χρονος θα μπορούσε να φιλοξενηθεί από συγγενικό πρόσωπο που τον στηρίζει.

«Αν χρειαστεί να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, μπορεί να φιλοξενηθεί σε συγγενικό περιβάλλον που τον στηρίζει. Είναι απάνθρωπο να οδηγείται ένας άνθρωπος 90 ετών στη φυλακή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απαξιώνεται το κατηγορητήριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.