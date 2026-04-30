Προφυλακιστέος ο «ένοπλος παππούς»: «Τι φυλακή σε Ελλάδα, τι στη Γαλλία;»: Το σχέδιο για Στρασβούργο

Στη φυλακή οδηγείται ο 89χρονος κατηγορούμενος που άνοιξε πυρ κατά των δικαστικών υπαλλήλων στο Πρωτοδικείο Αθηνών και κατά του υπαλλήλου του ΕΦΚΑ.

Ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προφυλάκιση του.

Κατά πληροφορίες ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν ήθελε να σκοτώσει για αυτό και πυροβόλησε στα πόδια, ενώ ανέφερε ότι έκανε όσα έκανε λόγω της αγανάκτησης που του προκάλεσε η μη έκδοση της σύνταξης του και η μειωτική συμπεριφορά που αντιμετώπισε.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα. Η δίωξη αφορά απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο.

Δίωξη ασκήθηκε και για τα πλημμελήματα της οπλοχρησίας κατ' εξακολούθηση, της οπλοφορίας, της κατοχής πυρομαχικών και φυσιγγίων, της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας και της απειλής.

Τι υποστήριξε αμέσως μετά τη σύλληψή του

Μια περιληπτική εξήγηση για τους λόγους που τον οδήγησαν να επιτεθεί στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμεικού αλλά και στο Εφετείο έδωσε ο 89χρονος στους αστυνομικούς στη ΓΑΔΑ λίγη ώρα μετά τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, ο 89χρονος ανέφερε ότι είχε απηυδήσει με τον τρόπο που οι υπάλληλοι στις δημόσιες υπηρεσίες τον αντιμετώπιζαν και αποφάσισε να πάρει τον «νόμο στα χέρια του». Ειδικότερα, όπως σημείωσε, «αν ήθελα να σκοτώσω θα το είχα κάνει. Ήθελα μόνο να κάνω ντόρο για να βρω το δίκιο μου. Είχα κλείσει το πρώτο ταξί που με πήγε στον ΕΦΚΑ στα Πετράλωνα και είχα μαζί μου διαβατήριο, ταυτότητα και μια βαλίτσα με ρούχα.

»Είχαμε συμφωνήσει να του δώσω 200 ευρώ για να με πάει στην Πάτρα αλλά μετά τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ έφυγε. Αναγκάστηκα να πάρω άλλο ταξί και πήγα στη Λουκάρεως. Μετά τους πυροβολισμούς βγήκα έξω και πήρα άλλο ταξί. Αρχικά ήθελα να πάω στα ΚΤΕΛ και να πάω στο χωριό μου στην Καλαμάτα, να κρυφτώ στο σπίτι μου και την άλλη μέρα να βγω στην κεντρική πλατεία, στο καφενείο και να τους πω να φέρουν την αστυνομία για να παραδοθώ. Στον δρόμο το ξανασκέφτηκα και ρώτησα τον ταξιτζή πόσα θέλει για να με πάει στην Πάτρα και μου είπε "250 ευρώ".

»Είχα βγάλει εισιτήριο για Ιταλία αλλά το ακύρωσα και όταν έφτασαν Πάτρα σκέφτηκα: "Τι να πάω φυλακή στην Ιταλία, τι στην Ελλάδα, τι στη Γαλλία;". Έτσι έβγαλα λεφτά από ΑΤΜ για να πάω στο Στρασβούργο. Εκεί θα πυροβολούσα στον αέρα για να τρομάξω τον φρουρό στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα έμπαινα στο ελληνικό τμήμα και θα πυροβολούσα και εκεί στον αέρα. Τελικά, επειδή είχε ακυρωθεί το εισιτήριο και δεν είχε την ίδια ημέρα για Στρασβούργο, πήγα στο ξενοδοχείο στην Πάτρα όπου με συνέλαβαν».

Όσο για τα κενά ασφαλείας, ο ηλικιωμένος υποστήριξε ότι είχε μεταβεί σε πρότερο χρόνο ώστε να ελέγξει την είσοδο ενώ την ημέρα του σοβαρού συμβάντος ο σεκιουριτάς στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού δεν τον ήλεγξε διότι «μιλούσε εκείνη την ώρα με τρεις γυναίκες». Παράλληλα μάλιστα ξεκαθάρισε ότι δεν είχε σκοπό να τραυματίσει κανένα εργαζόμενο και γι' αυτόν τον λόγο πυροβόλησε στο έδαφος.