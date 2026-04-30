Κόρη 89χρονου: «Έλεγε τρελά πράγματα για δαίμονες που τον δένουν, είχε δείξει πιστόλι στην κόρη μου»

Δεν είχα σχέσεις μαζί του, είχα να τον δω από το 2022, δεν είχα ούτε τηλέφωνο ούτε τίποτα να πω, είπε, μεταξύ άλλων, η κόρη του 89χρονου που εισέβαλε στο ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο Αθηνών και τραυμάτισε 5 άτομα με καραμπίνα. «Κατηγόρησα τον πατέρα μου, που στην ουσία δεν ήταν πατέρας μου. Το μόνο που έκανε ήταν να με φέρει εν ζωή. Αυτή τη στιγμή κατηγορούμαι εγώ, ότι δεν έκανα κάτι, ότι δεν σταμάτησα κάτι, που στην ουσία όποιον πήγαινε αντίθετα σε αυτά που πίστευε αυτός, ήταν αυτομάτως και εχθρός του και τον έκανε πέρα», ανέφερε, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Τόνισε ότι τον πατέρα της τον έβλεπε μόνο κάθε καλοκαίρι: «Τον πατέρα μου τον έβλεπα κάθε καλοκαίρι. Δεν ήταν αυτό να δεις τον πατέρα σου με λαχτάρα, να πεις ο μπαμπάς μου. Δηλαδή πάντα ήταν οξύθυμος, θα μου φώναζε ή θα μου τραβούσε τα μαλλιά, όπως το έκανε και στην κόρη μου αργότερα και μέσα σε λεωφορείο κιόλας. Όταν με έφερε εδώ πέρα εμένα ο πατέρας μου και με πήρε κάποια στιγμή η μητέρα μου, ήταν χωρισμένοι και η μητέρα μου ξαναπαντρεμένη και με πήρε η μητέρα μου για κάποιο Σαββατοκύριακο, πήγε και της έκανε μήνυση μετά ότι με απήγαγε και την έτρεχε δικαστικώς και αυτά τα παλαβά. Ήταν απαιτητικός, δηλαδή απαιτούσε πράγματα τα οποία δεν είχε κερδίσει. Απαιτούσε σεβασμό, απαιτούσε αγάπη και εγώ του το έλεγα συνέχεια, ότι ξέρεις κάτι; Δεν μπορείς να απαιτείς αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα τα κερδίζεις».

Μάλιστα, περιέγραψε ένα περιστατικό που προκάλεσε αίσθηση: «Γύρισε και μου είπε στείλε την κόρη σου στην Ελλάδα ή έλα εσύ στην Ελλάδα, να μείνετε μαζί μου, να σας τα γράψω όλα και λέω εγώ προσωπικά δεν θέλω απολύτως τίποτα και του λέω το παιδί μου δεν είναι για ξεπούλημα. Και του λέω εγώ Ελλάδα δεν έρχομαι. Δεν κάνω εγώ μαζί σου».



Η γυναίκα μίλησε και για την ψυχολογική κατάσταση του 89χρονου: «Μιλούσε για δαίμονες, ότι τον δένουν, τον χτυπάνε, ότι τη νύχτα, το βράδυ δεν τον αφήνουνε, ότι τον βάζουν κάτω και δεν μπορεί να κουνηθεί και δεν μπορεί να πάρει ανάσα», ενώ απαντώντας στην ερώτηση εάν περίμενε ότι θα μπορούσαν να συμβούν όσα έγιναν, σημείωσε: «Μου το ανέφερε χρόνια αυτό. Κάθε φορά που υπήρχε μια συζήτηση, το έλεγε «α, εγώ έχω πάει στο δικαστήριο αυτό και τους στέλνω γράμματα, θα πάρω καραμπίνα και θα πάω να τους σκοτώσω»».

Έδειξε πιστόλι στην εγγονή του

Η κόρη του 89χρονου αναφέρθηκε και στο συμβάν όπου η κόρη της επισκέφθηκε τον παππού της στο χωριό και εκείνος της έδειξε ένα πιστόλι, το οποίο δεν μπορούσε να καταλάβει εάν ήταν αληθινό, με τη μητέρα της να της συμβουλεύει να φύγει άμεσα από εκεί.

