«Μπλόκο» στις ανεξέλεγκτες εισόδους στο Πρωτοδικείο - Μέτρα στη Λουκάρεως μετά το σοκ με τον 89χρονο

Αλλάζει από τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 ο τρόπος εισόδου και εξόδου στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών, καθώς ενεργοποιούνται επίσημα τα φυλάκια φύλαξης στις οδούς Λουκάρεως και Δέγλερη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η απόφαση αφορά το σύνολο όσων εισέρχονται καθημερινά στους χώρους του δικαστικού συγκροτήματος, δηλαδή δικαστές, δικηγόρους, δικαστικούς υπαλλήλους αλλά και πολίτες, στο πλαίσιο ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας.

Οι αλλαγές έρχονται λίγες ημέρες μετά το σοβαρό περιστατικό με τον ένοπλο ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος είχε προκαλέσει πανικό έξω από το δικαστικό συγκρότημα, ανοίγοντας πυρ και σημαδεύοντας αστυνομικούς, σε ένα περιστατικό που επανέφερε στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας στα δικαστήρια της Αθήνας.

Τι αλλάζει από τη Δευτέρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών, από τις 11 Μαΐου τίθενται σε πλήρη λειτουργία τα φυλάκια στις οδούς Λουκάρεως και Δέγλερη, τα οποία θα επανδρωθούν με το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας.

Αυτό σημαίνει ότι η είσοδος και η έξοδος στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω των δύο συγκεκριμένων σημείων, ενώ όλες οι υπόλοιπες είσοδοι καταργούνται άμεσα.

Η νέα διαδικασία θα ισχύει για όλους ανεξαιρέτως όσοι επισκέπτονται ή εργάζονται στο δικαστικό συγκρότημα.

Ειδική πρόβλεψη για δικηγόρους και δικαστικούς υπαλλήλους

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει προβλεφθεί ειδική μέριμνα για τη διευκόλυνση των δικηγόρων και των δικαστικών υπαλλήλων κατά την είσοδό τους στους χώρους του Πρωτοδικείου.

Ειδικότερα, το φυλάκιο της οδού Δέγλερη θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από δικηγόρους και δικαστικούς υπαλλήλους, ενώ στο φυλάκιο της Λουκάρεως οι δικηγόροι θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα.

Η διοίκηση του δικαστηρίου καλεί παράλληλα τους πληρεξούσιους δικηγόρους να προσέρχονται εγκαίρως, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του νέου μέτρου, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και φαινόμενα συνωστισμού.

Στόχος η ενίσχυση της ασφάλειας στους δικαστικούς χώρους

Η ενεργοποίηση των φυλακίων εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες ενίσχυσης της ασφάλειας στους δικαστικούς χώρους της Αθήνας, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά έντασης, συνωστισμού αλλά και ζητήματα ελέγχου πρόσβασης.

Το πρόσφατο περιστατικό με τον ένοπλο «παππού», που πυροβόλησε έξω από τα δικαστήρια, φαίνεται πως επιτάχυνε τις διαδικασίες για την αυστηροποίηση των μέτρων φύλαξης και ελέγχου εισόδου στο συγκρότημα της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Η ανακοίνωση του Πρωτοδικείου

«Ενημερώνονται οι κ.κ. πληρεξούσιοι Δικηγόροι ότι από την προσεχή Δευτέρα, 11.5.2026, ο τρόπος εισόδου στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών αλλάζει, καθώς από την ανωτέρω ημερομηνία πρόκειται να ενεργοποιηθούν τόσο το φυλάκιο της οδού Λουκάρεως όσο και το φυλάκιο της οδού Δέγλερη, τα οποία θα επανδρωθούν με την απαραίτητη δύναμη.

Αυτό σημαίνει ότι η προσέλευση στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών (όπως και η αποχώρηση από εκεί) θα γίνεται για όλους ανεξαιρέτως (Δικαστές, Δικηγόρους, Δικαστικούς Υπαλλήλους και πολίτες) αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω φυλακίων, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από άλλα σημεία εισόδου, τα οποία άμεσα καταργούνται.

Επισημαίνεται ότι ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τη διευκόλυνση των Δικηγόρων στην άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς το φυλάκιο της οδού Δέγλερη είναι προορισμένο για αποκλειστική χρήση εκείνων και των Δικαστικών Υπαλλήλων, ενώ στο φυλάκιο της οδού Λουκάρεως οι Δικηγόροι θα εισέρχονται κατά προτεραιότητα.

Τέλος, προς αποφυγή συμφόρησης, ιδίως κατά τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του μέτρου, παρακαλούνται οι κ.κ. πληρεξούσιοι Δικηγόροι να προσέρχονται εγκαίρως στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών».

