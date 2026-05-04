Πόρτο Ράφτη: Γυναίκα κατήγγειλε ξυλοδαρμό από τον σύζυγό της - Άφαντος ο 39χρονος

Σε καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής 1 Μαΐου μια 36χρονη γυναίκα στο Πόρτο Ράφτη, αναφέροντας ότι δέχθηκε επίθεση από τον σύζυγό της.

Η γυναίκα κάλεσε την Αστυνομία και δήλωσε ότι ο 39χρονος σύζυγός της τη χτύπησε στο κεφάλι, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης.

Όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, η επίθεση έγινε για ασήμαντη αφορμή, με αποτέλεσμα να υποστεί χτυπήματα στο άνω μέρος του κεφαλιού και να εμφανίσει καρούμπαλο στη δεξιά πλευρά.

Σύμφωνα με την ίδια, ο σύζυγός της αποχώρησε πεζός από την οικία προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ η γυναίκα δεν ήταν σε θέση να μεταβεί στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα άμεσα, καθώς στο σπίτι βρισκόταν και το βρέφος τους.

Την επόμενη ημέρα, η 36χρονη μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Μαρκοπούλου και κατέθεσε επίσημα για το περιστατικό, κάνοντας λόγο για δύο έως τρία χτυπήματα – δύο στο κεφάλι και ένα στον σβέρκο.

Όπως κατέθεσε, μετά την επίθεση διαπίστωσε ότι έφερε οίδημα στο κεφάλι και εκδορά στο αριστερό αυτί.

Σε εξέλιξη η έρευνα - Άφαντος ο 39χρονος

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, ενώ ο 39χρονος δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται αρχικά να μην επιθυμούσε την ποινική δίωξη του συζύγου της.