Πύργος: Οι Αρχές απομάκρυναν 17χρονο από το σπίτι του μετά από καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία

Στο Νοσοκομείο Πύργου μεταφέρθηκε και φιλοξενείται προσωρινά ένας 17χρονος από την περιοχή των Λεχαινών, κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης, μετά από καταγγελία που αφορά περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, οι αρμόδιες Αρχές έκριναν αναγκαία την απομάκρυνση του ανήλικου από το οικογενειακό του περιβάλλον, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του.



Ο ανήλικος παραμένει στον χώρο του νοσοκομείου υπό φύλαξη, μέχρι να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Φέρεται να έχουν προηγηθεί επεισόδια λεκτικής βίας και έντονων πιέσεων προς τον 17χρονο, σχετικά με ζητήματα που αφορούν την προσωπική του ζωή.