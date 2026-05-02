Οι έρευνες της ΕΛΑΣ στο γηροκομείο «κολαστήριο» στους Αμπελόκηπους - «Ζούσαν φυλακισμένες»

Βαθύ αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση του παράνομου «γηροκομείου» στους Αμπελόκηπους, όπου τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες φέρονται να ζούσαν σε συνθήκες εξαθλίωσης και πλήρους απομόνωσης, σε έναν χώρο που περισσότερο παρέπεμπε σε κολαστήριο παρά σε δομή φροντίδας.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται μια 72χρονη, η οποία παρουσιαζόταν ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της δομής. Συνελήφθη το πρωί της Τρίτης, έπειτα από επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας με την παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και κοινωνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.

Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για έκθεση κατ’ επάγγελμα, εκβίαση κατά συναυτουργία και απείθεια, ενώ της επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο 6.500 ευρώ. Σήμερα, Σάββατο 2 Μαΐου, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων.

Πλήρης απομόνωση και έλεγχος

Τα ευρήματα της έρευνας αποκαλύπτουν ένα σκηνικό πλήρους ελέγχου και καταπάτησης βασικών δικαιωμάτων. Οι ηλικιωμένες φέρονται να κρατούνταν ουσιαστικά φυλακισμένες, με πλήρως ελεγχόμενη επικοινωνία με τις οικογένειές τους. Τα κινητά τους τηλέφωνα είχαν αφαιρεθεί, ενώ κάθε επαφή περνούσε αποκλειστικά μέσα από τη 72χρονη.

Κατά την έφοδο των Αρχών στο διαμέρισμα επί της οδού Σεβαστουπόλεως, η κατηγορούμενη επιχείρησε να παρεμποδίσει την είσοδο, αναγκάζοντας τους αστυνομικούς να καλέσουν κλειδαρά. Όταν τελικά άνοιξε η πόρτα, προσπάθησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, εμφανιζόμενη ως απλή ένοικος και δίνοντας ψευδή στοιχεία για τις ηλικιωμένες.

Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί ήταν αποκαρδιωτική. Άθλιες συνθήκες υγιεινής, ελλιπής φροντίδα και, σύμφωνα με πληροφορίες, παροχή ακόμη και ληγμένων τροφίμων σε έναν χώρο περίπου 200 τετραγωνικών μέτρων.

Εκβιασμοί και απειλές

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία κόρης μίας εκ των ηλικιωμένων, η οποία είχε συμφωνήσει να καταβάλλει 650 ευρώ μηνιαίως για τη φιλοξενία της μητέρας της. Ωστόσο, η 72χρονη φέρεται να απαίτησε επιπλέον 2.000 ευρώ, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα την εγκαταλείψει «σε κάδο απορριμμάτων». Οι απειλές, μάλιστα, φέρονται να ενισχύθηκαν από ανώνυμη τηλεφωνική κλήση άνδρα.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί και η στάση συγγενών, καθώς τρεις από τις τέσσερις οικογένειες δήλωσαν αδυναμία να αναλάβουν τη φροντίδα των ανθρώπων τους, ακόμη και μετά την αποκάλυψη των συνθηκών διαβίωσης. Μόνο μία γυναίκα αποχώρησε με συγγενικό της πρόσωπο, ενώ για τις υπόλοιπες αναζητούνται πλέον κατάλληλες δομές φιλοξενίας.

Τι αναφέρει η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, υπογράμμισε ότι η υπόθεση αφορά έναν ιδιωτικό χώρο, ο οποίος λειτουργούσε παράνομα ως δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Όπως εξήγησε, καταγγελίες για αντίστοιχες περιπτώσεις μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε δημόσια Αρχή, είτε στην Ελληνική Αστυνομία είτε στην Περιφέρεια, ώστε να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες υπό την εποπτεία του εισαγγελέα.

Η κυρία Δημογλίδου τόνισε ότι οι Αρχές διερευνούν πλέον εάν στον συγκεκριμένο χώρο είχαν φιλοξενηθεί και άλλα άτομα στο παρελθόν, καθώς η 72χρονη φέρεται να εντόπιζε πελάτες μέσω αγγελιών. Παράλληλα, επισήμανε ότι η δικογραφία περιλαμβάνει σοβαρότατα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την πλήρη απομόνωση των ηλικιωμένων από το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην περίπτωση ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία απομακρύνθηκε από την κόρη της μετά τον εκβιασμό που καταγγέλθηκε. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε πως ήταν υποσιτισμένη. «Η άσκηση της ποινικής δίωξης αφορά έκθεση κατ’ επάγγελμα», σημείωσε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας τη σοβαρότητα της υπόθεσης, που έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική κατακραυγή.