Στον εισαγγελέα το πόρισμα της ΕΑΔ για σοβαρές παρατυπίες σε οικοτροφείο στη δυτική Ελλάδα

Σημαντικές παρατυπίες και ανησυχητικά ευρήματα φέρνει στο φως ο έλεγχος της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) σε οικοτροφείο της δυτικής Ελλάδας που φιλοξενεί άτομα με οργανικά ψυχοσύνδρομα, νόσο Alzheimer και συναφείς διαταραχές. Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από επώνυμη καταγγελία πρώην εργαζομένου προς το Υπουργείο Υγείας και πλέον το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη για ποινική αξιολόγηση.



Το κλιμάκιο ελέγχου, με τη συνδρομή πραγματογνωμόνων, εξέτασε τη λειτουργία της δομής τόσο ως προς τη νομιμότητα όσο και ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μεταξύ των πιο σοβαρών ευρημάτων περιλαμβάνονται περιστατικά περιορισμού ενοίκων, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είχαν καταγραφεί όπως προβλέπεται. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο επιστημονικά υπεύθυνος της δομής δεν είχε συνεχή φυσική παρουσία, παρέχοντας οδηγίες εξ αποστάσεως.



Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και τα στοιχεία για τη διαχείριση των οικονομικών των ενοίκων. Σύμφωνα με το πόρισμα, δαπάνες που θα μπορούσαν να καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό επιβαρύνθηκαν στους ίδιους τους φιλοξενούμενους, ενώ εφαρμόστηκε πρακτική «εκ περιτροπής» χρεώσεων για βασικές ανάγκες. Επιπλέον, εργαζόμενοι της δομής φέρονται να παραλάμβαναν συντάξεις χωρίς την απαραίτητη νομική εξουσιοδότηση, ακόμη και στην περίπτωση ενοίκου που είχε αποβιώσει.



Ο έλεγχος επεκτάθηκε και σε περιστατικά θανάτων ενοίκων, με ενδείξεις για ελλιπή ενημέρωση ιατρού από το νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και ανακριβή καταγραφή στοιχείων σε πιστοποιητικό θανάτου. Παράλληλα, καταγράφηκαν ζητήματα που αφορούν την επαγγελματική επάρκεια του προσωπικού, την έλλειψη απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά την πρόσληψη, καθώς και την ανάγκη επικαιροποίησης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.



Σε μία ακόμη σοβαρή πτυχή της υπόθεσης, διαπιστώθηκε ότι αντικείμενα ηλικιωμένης ενοίκου μεταφέρθηκαν στη δομή χωρίς νόμιμη διαδικασία, γεγονός που οδήγησε στην έναρξη διαδικασιών για την υπαγωγή της σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης.

«Θα διαβιβαστούν στις εισαγγελικές αρχές»

Το Υπουργείο Υγείας δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες μετά την αξιολόγηση του πορίσματος. Ειδικότερα, αναφέρει πως τον Ιούλιο του 2025 έλαβε καταγγελία από μια πρώην εργαζόμενη μονάδας σε ΑΜΚΕ, δηλαδή σε μονάδα ιδιωτικού δικαίου που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας για την παροχή υπηρεσιών. Όταν το Υπουργείο Υγείας παρέλαβε την καταγγελία, την διαβίβασε αμέσως στην αρμόδια Ενιαία Αρχή Διαφάνειας. Σήμερα (6/5) το πρωί, η ΕΑΔ παρέδωσε στο Υπουργείο το τελικό της πόρισμα, το οποίο στηρίχθηκε και σε στοιχεία που συνέλεξε η 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας. Το Υπουργείο Υγείας, κατόπιν της αξιολόγησης του τελικού πορίσματος, θα προβεί σε κάθε αναγκαία και προβλεπόμενη από τη νομοθεσία ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση το πόρισμα και κάθε εμπιστευτικό στοιχείο θα διαβιβαστούν στις εισαγγελικές αρχές για περαιτέρω διερεύνηση.

