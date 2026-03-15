Χανιά: Καταγγελία για ομαδικό βιασμό 17χρονης - Δέκα συλλήψεις και έρευνα για βίντεο

Σοκ προκαλεί στα Χανιά η καταγγελία για ομαδικό βιασμό 17χρονης, υπόθεση για την οποία οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε συνολικά δέκα συλλήψεις την Παρασκευή 13 Μαρτίου.



Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η ανήλικη Ελληνίδα κατήγγειλε ότι τα ξημερώματα της Πέμπτης 12 Μαρτίου πέντε άτομα προχώρησαν σε σεξουαλική κακοποίηση εις βάρος της.



Όπως αναφέρεται, η 17χρονη βρισκόταν μαζί με μια επίσης 17χρονη, υπήκοο Βουλγαρίας, αρχικά σε δωμάτιο τουριστικού καταλύματος και στη συνέχεια σε σπίτι, όπου φέρεται να σημειώθηκε το περιστατικό.



Η δεύτερη ανήλικη φέρεται να δήλωσε στις αρχές ότι είχε ερωτική επαφή με έναν ανήλικο με τη συναίνεσή της, ωστόσο -όπως ισχυρίστηκε- βρισκόταν υπό την επήρεια κάνναβης. Η ίδια συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Οι κατηγορούμενοι και το βίντεο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στους φερόμενους ως εμπλεκόμενους στην υπόθεση περιλαμβάνονται ένας 15χρονος και ένας 18χρονος υπήκοοι Βουλγαρίας, καθώς και τρεις Έλληνες ηλικίας 17, 21 και 27 ετών.



Μάλιστα, σύμφωνα με τις αρχές, ο 17χρονος φέρεται να κατέγραφε σε βίντεο με το κινητό του τηλέφωνο μέρος της πράξης, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.



Παράλληλα, συνελήφθη ένας ακόμη 21χρονος Έλληνας για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να μην συμμετείχε στην πράξη, αλλά να προέβη σε άσεμνες χειρονομίες και εκφράσεις.

Συλλήψεις και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων

Οι αρχές προχώρησαν επίσης στη σύλληψη τριών γυναικών - μιας 47χρονης και μιας 46χρονης υπηκόων Βουλγαρίας και μιας 59χρονης υπηκόου Αλβανίας - οι οποίες κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 αναμένεται να παρουσιαστούν στον ανακριτή.

Οι κατηγορίες

Οι πέντε κατηγορούμενοι για τον φερόμενο βιασμό αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βιασμός με σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή, γενετήσια πράξη χωρίς συναίνεση, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, πορνογραφία ανηλίκων και κατοχή σχετικού υλικού, παραβίαση προσωπικών δεδομένων.



Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.