Ομαδικός βιασμός 17χρονης στα Χανιά: «Έγινε με τη θέλησή της», ισχυρίζονται οι συλληφθέντες

Μία ακόμα σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικου κοριτσιού αποκαλύπτεται στα Χανιά της Κρήτης, καθώς μία 17χρονη κοπέλα κατήγγειλε τον βιασμό της από ομάδα νεαρών αγοριών.

Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης 12 Μαρτίου, όταν η 17χρονη κοπέλα μαζί με μία συνομήλικη φίλη της -βουλγαρικής καταγωγής- φέρονται να βγήκαν για βόλτα από χώρο φιλοξενίας θηλέων που διατηρεί η εκκλησία.

Κάτω από μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες συνθήκες, τα δύο κορίτσια βρέθηκαν σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Εκεί, η 17χρονη καταγγέλλουσα φέρεται να βιάστηκε από 5 νεαρά αγόρια, ενώ στο δωμάτιο φέρονται να βρίσκονταν και άλλα άτομα πέρα από τους δράστες του βιασμού. Ένας νεαρός φέρεται να βιντεοσκοπούσε το σκηνικό της κακοποίησης.

Η δεύτερη ανήλικη φέρεται να δήλωσε στις αρχές ότι είχε ερωτική επαφή με έναν ανήλικο με τη συναίνεσή της, ωστόσο -όπως ισχυρίστηκε- βρισκόταν υπό την επήρεια κάνναβης. Η ίδια συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Χειροπέδες και σε γονείς

Η 17χρονη προχώρησε σε καταγγελία των όσων υπέστη, με την αστυνομία να προχωρά συνολικά σε 10 συλλήψεις.

Στους φερόμενους ως εμπλεκόμενους στην υπόθεση περιλαμβάνονται ένας 15χρονος και ένας 18χρονος, υπήκοοι Βουλγαρίας, καθώς και τρεις Έλληνες ηλικίας 17, 21 και 27 ετών.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις Αρχές, ο 17χρονος είναι εκείνος που βιντεοσκοπούσε την πράξη στο κινητό του τηλέφωνο, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Παράλληλα, συνελήφθη ένας ακόμη 21χρονος Έλληνας, ο οποίος φέρεται να μην συμμετείχε στην πράξη, αλλά να προέβη σε άσεμνες χειρονομίες και εκφράσεις.

Στα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται οι συλληφθέντες, περιλαμβάνεται ο βιασμός, η προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, η γενετήσια πράξη χωρίς συναίνεση και η κατοχή πορνογραφικού υλικού.

Οι Αρχές προχώρησαν επίσης στη σύλληψη τριών γυναικών που είναι μητέρες τριών από τους φερόμενους δράστες. Πρόκειται για μία 47χρονη και μία 46χρονη, υπήκοοι Βουλγαρίας, καθώς και μία 59χρονη υπήκοος Αλβανίας - οι οποίες κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή σήμερα Δευτέρα 16 Μαρτίου.

«Έγινε με τη θέλησή της»

Για συναινετική ομαδική σεξουαλική συνεύρεση φέρονται να κάνουν λόγο οι συλληφθέντες, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το MEGA και η εκπομπή «Eξελίξεις Τώρα».

«Ο αδελφός μου είχε φύγει εκείνη την ώρα και δεν είχε καθόλου σχέση με αυτά», τονίζει στο MEGA ο αδερφός ενός από τους συλληφθέντες. Υποστηρίζει μάλιστα ότι το θύμα λέει ψέματα ότι βιάστηκε. «Ψέματα είναι και βέβαια! Γιατί το ‘θελε. Ήταν με τη θέλησή της».

«Ήταν μαζί και είχαν κανονίσει ομαδική συνεύρεση. Το ξενοδοχείο κλείστηκε στο όνομα της κοπελιάς που υποτίθεται ότι βιάσανε. Κι από τη στιγμή που ήταν σε ξενοδοχείο πώς γίνεται να μην την άκουσε ούτε ένας, ότι φώναζε βοήθεια», λέει, προσθέτοντας ότι ο αδερφός του «πήγε δύο λεπτά εκεί και έφυγε».

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η 17χρονη καταγγέλλουσα «θέλει να βγάλει χρήμα και έχει και ψυχολογικά».

«Ο γιος μου δεν έχει αγγίξει τίποτα και επειδή ήταν παρέα και γνωστοί, τους έχουν συλλάβει όλους. Υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν αγγίξει καμία», λέει ο πατέρας ενός συλληφθέντα. «Είχαν νοικιάσει οι συγκεκριμένες που μαζεύτηκαν, ένα σπίτι για να πιούνε ένα καφέ», αναφέρει ο ίδιος.