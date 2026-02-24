Κυψέλη: Άφαντος παραμένει ο 64χρονος - Σοκάρουν οι αποκαλύψεις της κόρης του

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 64χρονου Αλβανού, ο οποίος καταγγέλλεται για απόπειρα βιασμού σε βάρος 25χρονης γυναίκας ΑμεΑ μέσα στο σπίτι της οικογένειάς της, στην Κυψέλη.

Παρά τη μεγάλη επιχείρηση που έχει στηθεί από την Ελληνική Αστυνομία, μέχρι στιγμής ο φερόμενος ως δράστης δεν έχει εντοπιστεί.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία της μητέρας της 25χρονης, η οποία προσέφυγε στις Αρχές καταγγέλλοντας σεξουαλική επίθεση σε βάρος της κόρης της. Στο φως της δημοσιότητας έχει έρθει βίντεο-ντοκουμέντο που φέρεται να καταγράφει τη στιγμή που η νεαρή γυναίκα εισέρχεται στο σπίτι και αντικρίζει τον 64χρονο, ενώ οι Αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό που, σύμφωνα με πληροφορίες, ενισχύει τη μαρτυρία της οικογένειας.

«Με βίασε όταν ήμουν 7 χρονών»

Την ίδια ώρα, σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την υπόθεση. Η κόρη του 64χρονου που αναζητείται για την απόπειρα βιασμού, αποκάλυψε ότι ο πατέρας της τη βίασε όταν ήταν μόλις 7 ετών, στην Αλβανία.

«Έχω ζήσει το ίδιο περιστατικό που έζησε το κορίτσι. Όταν ήμουν επτά ετών, ο πατέρας μου με βίασε μια φορά στην Αλβανία, όταν όλοι έλειπαν από το σπίτι. Δεν τον κατήγγειλα ποτέ, φοβόμουν. Πλέον, δεν έχω καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, τσακωθήκαμε πάρα πολύ άσχημα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πατέρας της μάλιστα φέρεται να προσπάθησε να τη βγάλει τρελή. «Μου λέει "δεν έχω κάνει τίποτα, είσαι τρελή, το έχεις σκαρφιστεί από το μυαλό σου, δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο και δεν θα σου πω ποτέ μου συγγνώμη". Είμαι μάνα και υποστηρίζω τη μάνα», είπε η κόρη του 64χρονου.

Οι άνδρες της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών αναζητούν τον φερόμενο δράστη στο κέντρο της Αθήνας και στα νότια προάστια. Εκτιμούν ότι κάποιος τον κρύβει, ενώ αποκλείουν το ενδεχόμενο να έχει καταφέρει να διαφύγει στην Αλβανία.