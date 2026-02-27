Breaking news icon BREAKING
Τέμπη: Πώς θα λειτουργήσουν τα μέσα μεταφοράς το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου - Δείτε αναλυτικά

Ελλάδα Κυψέλη Απόπειρα Βιασμού Σεξουαλική κακοποίηση ΑμεΑ Προφυλάκιση Αστυνομία

Στη φυλακή ο 64χρονος που προσπάθησε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ στην Κυψέλη: «Είχα πιει και δεν θυμάμαι»

Ισχυρίστηκε ότι είχε κλειδιά για το σπίτι από τη μητέρα της κοπέλας, για να το δείχνει σε υποψήφιους αγοραστές.

Pexels
Pexels
Δημήτρης Δαμιανός avatar
Δημήτρης Δαμιανός

Στη φυλακή οδηγείται ο 64χρονος που αποπειράθηκε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ στο σπίτι της στην Κυψέλη το Σάββατο (21/2) και «πιάστηκε» επ’ αυτοφώρω από την έντρομη μητέρα του θύματος.

Ο άνδρας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Ο 64χρονος φέρεται να επιχείρησε να βιάσει και την δίδυμη αδελφή της κοπέλας, η οποία επίσης είναι ΑμεΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και είπε πως δεν θυμάται τι έκανε.

Όσον αφορά το γεγονός ότι είχε δική του πρόσβαση στο σπίτι με αντικλείδι, ο 64χρονος υποστήριξε ότι είχε κλειδιά από τη μητέρα των κοριτσιών για να δείχνει το σπίτι σε υποψήφιους αγοραστές, καθώς θα έβγαινε σε πώληση.

Μέσω του δικηγόρου του, ο φερόμενος δράστης κατέθεσε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Σημειώνεται ότι η μητέρα των δύο κοριτσιών, όταν ανακοινώθηκε η απόφαση ότι ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος, ξέσπασε σε φωνές και κατάρες.

