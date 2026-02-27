Στη φυλακή ο 64χρονος που προσπάθησε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ στην Κυψέλη: «Είχα πιει και δεν θυμάμαι»

Στη φυλακή οδηγείται ο 64χρονος που αποπειράθηκε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ στο σπίτι της στην Κυψέλη το Σάββατο (21/2) και «πιάστηκε» επ’ αυτοφώρω από την έντρομη μητέρα του θύματος.

Ο άνδρας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Ο 64χρονος φέρεται να επιχείρησε να βιάσει και την δίδυμη αδελφή της κοπέλας, η οποία επίσης είναι ΑμεΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και είπε πως δεν θυμάται τι έκανε.

Όσον αφορά το γεγονός ότι είχε δική του πρόσβαση στο σπίτι με αντικλείδι, ο 64χρονος υποστήριξε ότι είχε κλειδιά από τη μητέρα των κοριτσιών για να δείχνει το σπίτι σε υποψήφιους αγοραστές, καθώς θα έβγαινε σε πώληση.

Μέσω του δικηγόρου του, ο φερόμενος δράστης κατέθεσε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Σημειώνεται ότι η μητέρα των δύο κοριτσιών, όταν ανακοινώθηκε η απόφαση ότι ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος, ξέσπασε σε φωνές και κατάρες.