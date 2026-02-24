Κυψέλη: Παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα ο 64χρονος που αποπειράθηκε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ

Συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του παραδόθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης ο 64χρονος αλβανικής καταγωγής ο οποίος κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ.

Την καταγγελία είχε κάνει η μητέρα της 25χρονης όταν αντιλήφθηκε το όσα συνέβησαν μέσω του κλειστού κυκλώματος καμερών που υπήρχαν μέσα στο σπίτι.

Σύμφωνα πάντα με τη γυναίκα, ο ίδιος άνδρας φέρεται να επιχείρησε να κακοποιήσει και την δίδυμη αδελφή της 25χρονης. Η ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στις δύο κοπέλες δεν είχε ευρήματα βιασμού, ωστόσο η μητέρα τους καταγγέλλει ότι έπιασε επ’ αυτοφώρω τον 64χρονο άνδρα να ασελγεί πάνω στην κόρη της και μάλιστα του επιτέθηκε με ένα τηγάνι για να τον σταματήσει.

Εκείνος όμως αντιστάθηκε, χτύπησε τη μητέρα και τη μία κοπέλα, ενώ στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. «Ξεκλειδώνω και βλέπω τον φερόμενο δράστη με τα γεννητικά του όργανα πάνω στο παιδί μου. Τρέχει γυμνός στην τουαλέτα να ντυθεί. Του είπα πολλά, τον έβρισα. Βουτάω ένα τηγάνι και του το κοπανάω στο κεφάλι. Γλιστράω και –επειδή έχω ένα πρόβλημα με το γόνατό μου- δεν μπορούσα να σηκωθώ και αυτός άρχισε να με χτυπάει», δήλωσε η μητέρα της 25χρονης.

«Με βίασε όταν ήμουν 7 χρονών»

Την ίδια ώρα, σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την υπόθεση. Η κόρη του 64χρονου που αναζητείται για την απόπειρα βιασμού, αποκάλυψε ότι ο πατέρας της τη βίασε όταν ήταν μόλις 7 ετών, στην Αλβανία.

«Έχω ζήσει το ίδιο περιστατικό που έζησε το κορίτσι. Όταν ήμουν επτά ετών, ο πατέρας μου με βίασε μια φορά στην Αλβανία, όταν όλοι έλειπαν από το σπίτι. Δεν τον κατήγγειλα ποτέ, φοβόμουν. Πλέον, δεν έχω καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, τσακωθήκαμε πάρα πολύ άσχημα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πατέρας της μάλιστα φέρεται να προσπάθησε να τη βγάλει τρελή. «Μου λέει "δεν έχω κάνει τίποτα, είσαι τρελή, το έχεις σκαρφιστεί από το μυαλό σου, δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο και δεν θα σου πω ποτέ μου συγγνώμη". Είμαι μάνα και υποστηρίζω τη μάνα», είπε η κόρη του 64χρονου.

Οι άνδρες της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών αναζητούσαν τον φερόμενο δράστη στο κέντρο της Αθήνας και στα νότια προάστια.