Κυψέλη: Είχε βγάλει αντικλείδια για το σπίτι της 25χρονης ΑμεΑ ο 64χρονος - Σοκαριστικές αποκαλύψεις

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται πλέον ο 64χρονος Αλβανός, ο οποίος κατηγορείται για την απόπειρα βιασμού σε βάρος 25χρονης ΑμεΑ στην Κυψέλη.

Ο άνδρας, που αναζητούνταν τις τελευταίες ημέρες, παραδόθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/2), συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

Η υπόθεση προκαλεί σοκ, καθώς τα στοιχεία που αποκαλύπτονται δείχνουν ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε αποκτήσει ανεξέλεγκτη πρόσβαση στην κατοικία της οικογένειας, χωρίς εκείνη να το γνωρίζει.

Ο 64χρονος, γνώριμος στη γειτονιά για τις εξυπηρετήσεις που παρείχε, όπως μεταφορά ψωνιών και ειδών πρώτης ανάγκης, διέθετε κλειδί της αποθήκης του σπιτιού. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα εξετάζονται, φέρεται να προχώρησε στη δημιουργία αντικλειδιών, αποκτώντας έτσι πρόσβαση και στο διαμέρισμα, χωρίς τη συγκατάθεση της οικογένειας.

Η μητέρα των κοριτσιών ανέφερε πως το μοναδικό κλειδί που του είχε παραχωρήσει ήταν της αποθήκης, καθώς τον εμπιστευόταν για βοήθεια σε καθημερινές ανάγκες. «Ίσως κάποια μέρα, όταν του έδωσα τα κλειδιά για να μου φέρει τα πράγματα, να έβγαλε αντίγραφο», δήλωσε μιλώντας στο Star.

Σοκάρει η απόπειρα βιασμού

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία της μητέρας των δύο δίδυμων γυναικών, οι οποίες είναι ΑμεΑ. Όπως ανέφερε, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, 21 Φεβρουαρίου, ενώ εκείνη απουσίαζε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ο φερόμενος ως δράστης, που ήταν γνώριμος στην οικογένεια, φέρεται να μπήκε στο σπίτι και να επιτέθηκε σεξουαλικά στη μία κόρη, επιχειρώντας να επιτεθεί και στη δεύτερη.

Η μητέρα αντιλήφθηκε τι συνέβαινε μέσω των καμερών ασφαλείας και επέστρεψε αμέσως στο σπίτι, προσπαθώντας να τον ακινητοποιήσει. Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, ο 64χρονος την έσπρωξε, την έριξε στο έδαφος και κατάφερε να διαφύγει.

«Το σοκ που ένιωσα ήταν απίστευτο. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα», ανέφερε η μητέρα, επισημαίνοντας πως ο 64χρονος επί χρόνια είχε ενταχθεί στην καθημερινότητά τους, βοηθώντας σε διάφορες υποχρεώσεις.

Τον είχε συμπαθήσει η γειτονιά

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν στο σημείο ξεκίνησαν άμεσα αναζητήσεις για τον εντοπισμό του, ενώ ιατροδικαστής εξέτασε τη μία από τις 25χρονες, η οποία έφερε ελαφρά τραύματα από την επίθεση.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος ήταν πρόσωπο οικείο στην οικογένεια, καθώς βοηθούσε σε εξωτερικές εργασίες και ψώνια, κάτι που του επέτρεπε να κινείται χωρίς να κινεί υποψίες.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο άνδρας είχε τη φήμη του ήσυχου και καλοπροαίρετου ανθρώπου, ενώ ήταν αποδεκτός από τους κατοίκους της Κυψέλης. Η πλήρης εμπιστοσύνη που του είχε δείξει η οικογένεια καθιστά την υπόθεση ακόμη πιο σοκαριστική.