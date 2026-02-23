Φρίκη στην Κυψέλη: Η κόρη του 64χρονου «σπάει» τη σιωπή της - «Έχω ζήσει το ίδιο όταν ήμουν 7 ετών»

Ανατριχιαστικές είναι οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Κυψέλη όταν ένας 64χρονος από την Αλβανία επιχείρησε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ.

Το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας 23 Φεβρουαρίου, η κόρη του αποκάλυψε ότι όταν ήταν 7 ετών ο πατέρας της επιχείρησε να κάνει το ίδιο και στην ίδια. Ο ίδιος παραμένει άφαντος μέχρι αυτή τη στιγμή.

«Έχω ζήσει το ίδιο περιστατικό που έχει ζήσει το κορίτσι. Ήμουν μικρή και φοβόμουν να φέρω αντίρρηση μη με έδερνε, μη με σκότωνε. Επτά χρονών ήμουν… Το κράτησα μέσα μου για πολλά χρόνια. Θεωρούσα ότι δεν έγινε κάτι σημαντικό», αποκάλυψε η κόρη του 64χρονου ανέφερε μιλώντας στο Star.

«Μου λέει “δεν έχω κάνει τίποτα, είσαι τρελή, το έχεις σκαρφιστεί από το μυαλό σου, δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο και δεν θα σου πω ποτέ μου συγγνώμη”. Είμαι μάνα και υποστηρίζω τη μάνα», πρόσθεσε η κόρη του 64χρονου.

Το περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης κατήγγειλε αρχικά η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ, η οποία είδε από κάμερες ασφαλείας του σπιτιού της στην Κυψέλη, τις αρρωστημένες πράξεις του 64χρονου φερόμενου δράστη το πρωί του Σαββάτου (21.02.2026), που μάλιστα είναι γνωστός της οικογένειας. Μάλιστα, η γυναίκα ανέφερε ότι ο ίδιος άνδρας επιχείρησε να βιάσει και την άλλη της κόρη, δίδυμη του 25χρονου θύματος, επίσης ΑμεΑ.

Οι άνδρες της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών αναζητούν τον φερόμενο δράστη στο κέντρο της Αθήνας και στα νότια προάστια. Μάλιστα, εκτιμούν ότι κάποιος τον κρύβει, ενώ αποκλείουν το ενδεχόμενο να έχει καταφέρει να διαφύγει στην Αλβανία.