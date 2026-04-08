Χανιά: Χειροπέδες σε καθηγητή μουσικής για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης

Το φως της δημοσιότητας βλέπει μια σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στα Χανιά, με έναν καθηγητή μουσικής να συλλαμβάνεται για την κατηγορία σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος 14χρονης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του flashnews.gr, πρόκειται για την περίπτωση ενός 37χρονου, που παρέδιδε ιδιωτικά μαθήματα μουσικής, ο οποίος σύμφωνα με καταγγελία φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά το κορίτσι.

Η νεαρή εκμυστηρεύτηκε τι είχε συμβεί και μαζί με τους γονείς της, προχώρησε στην καταγγελία σε βάρος του καθηγητή, με τις αστυνομικές αρχές των Χανίων να κινητοποιούνται τάχιστα, εντοπίζοντας και συλλαμβάνοντας τον 37χρονο.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται να εφαρμοστεί διάταξη βάσει της οποίας γίνεται άρση απορρήτου και δημοσιοποίηση των στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών του κατηγορουμένου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που έχουν υποστεί κακοποίηση από το συγκεκριμένο άτομο.

O 37χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή.