Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Θανατηφόρος τραυματισμός επιβάτιδας ΑμεΑ κατά την αποβίβαση

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου μία επιβάτιδα ΑμεΑ τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διαδικασία αποβίβασης από αεροσκάφος και μετά από λίγες ώρες κατέληξε στο νοσοκομείο.



Το δυστύχημα ήρθε στο φως της δημοσιότητας από την Κομματική Επιτροπή Αεροδρομίου της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ, η οποία αφού εκφράζει τα συλλυπητήριά της στους οικείους της θανούσας, αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Με ένα τραγικό περιστατικό ήρθαμε αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι του αεροδρομίου "Ελ. Βενιζέλος". Μια επιβάτης ΑμεΑ τραυματίστηκε από πτώση κατά τη διαδικασία της αποβίβασής της από το αεροπλάνο και κατέληξε στο Νοσοκομείο "Γ. Γεννηματάς" όπου μεταφέρθηκε. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της διερευνώνται».



Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι στο αεροδρόμιο, «όπου εργάζονται χιλιάδες και μετακινούνται εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες είναι μείζονος σημασίας η μη ύπαρξη κατάλληλου χώρου περίθαλψης για αντίστοιχα επείγοντα περιστατικά με το απαραίτητο ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό και τον αντίστοιχο εξοπλισμό».



Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα ταξίδευε με πτήση από την Κεφαλονιά προς την Αθήνα. Κατά την αποβίβαση, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, τραυματίστηκε σοβαρά. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του αεροδρομίου και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά της.

Η διοίκηση του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για την ασφαλή εξυπηρέτηση επιβατών με αναπηρία.



Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν λάθος χειρισμό από έναν υπάλληλο, ο οποίος συνελήφθη αρχικά για ατύχημα και αφέθηκε ελεύθερος με προσωρινή εντολή εισαγγελέα. Για το περιστατικό σχηματίζεται δικογραφία από την ΕΛΑΣ.