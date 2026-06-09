Καθυστερήσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» Τετάρτη και Πέμπτη λόγω ελέγχων της ΥΠΑ

Καθυστερήσεις αναμένονται την Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11 Ιουνίου στο αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβείας. Οι έλεγχοι, που αφορούν τα ραδιοβοηθήματα και πραγματοποιούνται περιοδικά με ειδικό αεροσκάφος, θα διεξάγονται καθημερινά από τις 15:00 έως τις 18:00, επηρεάζοντας τη ροή των πτήσεων.



Όπως αναμένεται, η μείωση της χωρητικότητας του εναέριου χώρου κατά τη διάρκεια των ελέγχων θα οδηγήσει σε καθυστερήσεις 45 έως 60 λεπτών σε αφίξεις και αναχωρήσεις, με πιθανό «ντόμινο» επιπτώσεων σε ολόκληρο το πτητικό πρόγραμμα του αεροδρομίου.

Οι τεχνικοί έλεγχοι ξεκίνησαν την Τρίτη 9 Ιουνίου και θα συνεχιστούν Τετάρτη και Πέμπτη, στο πλαίσιο του περιοδικού ελέγχου που γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε όλα τα αεροδρόμια.

