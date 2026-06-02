«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Έπιασαν επιβάτη από το Ντουμπάι με αδήλωτα 500.000 ευρώ

«Λαβράκι» έπιασαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, καθώς εντόπισαν 500.000 ευρώ αδήλωτα μετρητά στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Το ποσό του μισού εκατ. ευρώ, που δεν είχε δηλωθεί κατά την είσοδο στη χώρα, δεσμεύτηκε από τις Αρχές, μετά την «ανακάλυψή» του στο τελωνείο του διεθνή αερολιμένα Αθηνών.

Ειδικότερα, κατά τη διενέργεια τακτικού ελέγχου λίγο πριν από την έξοδο επιβατών από την αίθουσα αφίξεων εκτός ζώνης Σένγκεν (Extra Schengen), εντοπίστηκε επιβάτης ελληνικής υπηκοότητας, προερχόμενος από το Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Κατά τον έλεγχο της χειραποσκευής του βρέθηκε το ποσό των 500.000 ευρώ, σε δεσμίδες χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ, χωρίς να έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη ηλεκτρονική ή χειρόγραφη δήλωση ρευστών διαθεσίμων, όπως ορίζεται από την σχετική νομοθεσία.

Όπως υπογραμμίζει η ΑΑΔΕ στην ανακοίνωση που εξέδωσε, το χρηματικό ποσό δεσμεύτηκε και κινήθηκαν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες.

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ διατηρούν εντατική και διαρκή παρουσία στα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, πραγματοποιώντας τακτικούς και στοχευμένους ελέγχους για την πρόληψη και καταπολέμηση της παραβατικότητας στις διασυνοριακές μετακινήσεις.