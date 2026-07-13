Κουφονήσια: Πλωτή καντίνα «έδεσε» στην παραλία Ιταλίδα - Συνελήφθη ο κυβερνήτης

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Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στα Κουφονήσια, όταν μία «πλωτή καντίνα» προσέγγισε την παραλία Ιταλίδα, κινητοποιώντας κατοίκους, Λιμενικό και Εισαγγελία.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου 11 Ιουλίου, όταν μια φορτηγίδα, η οποία λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτήριο, κατέπλευσε στην παραλία Ιταλίδα στο Άνω Κουφονήσι.

Οι κάτοικοι, αντιλαμβανόμενοι την παρουσία του σκάφους, ενημέρωσαν άμεσα το Λιμενικό, καθώς στην περιοχή δεν προβλέπεται η λειτουργία πλωτού αναψυκτηρίου.

Τι διαπίστωσε ο έλεγχος

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος, στο σημείο μετέβη αρχικά στέλεχος της υπηρεσίας, ενώ το Λιμεναρχείο Νάξου απέστειλε και περιπολικό σκάφος.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το πλωτό αναψυκτήριο δεν διέθετε άδεια για την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όσο παρέμεινε στην περιοχή δεν πραγματοποίησε καμία εμπορική συναλλαγή.

Με εντολή της Εισαγγελίας Νάξου αποφασίστηκε η άμεση απομάκρυνση της φορτηγίδας από την παραλία, ενώ ο κυβερνήτης του σκάφους συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Νάξου.

«Δεν υπάρχει νόμιμη αδειοδότηση»

Για το περιστατικό μίλησε στο MEGA η Ιάνθη Στεργίου, γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουφονησιωτών «Η Κέρος», τονίζοντας πως «δεν υπάρχει καμία νόμιμη αδειοδότηση που μπορεί να λάβει κάποιος για αυτό».

Οι παραλίες των Κουφονησίων αποτελούν προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 και οι κάτοικοι αντέδρασαν άμεσα, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην παρουσία του πλωτού αναψυκτηρίου στην περιοχή.