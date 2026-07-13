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Αχαΐα: Νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σφαίρα στο κεφάλι

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/EUROKINISSI
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/EUROKINISSI
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Με τραύμα στο κεφάλι από σφαίρα διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας ένας νεαρός, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των υγειονομικών και των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο τραυματισμός προκλήθηκε από πυροβολισμό με αεροβόλο όπλο, με αποτέλεσμα ο νεαρός να αιμορραγεί στο κεφάλι. Οι γιατροί τού παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες, περιόρισαν την αιμορραγία και περιποιήθηκαν το τραύμα του, ενώ στη συνέχεια ενημέρωσαν την Αστυνομία.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα.

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Ελλάδα Πυροβολισμοί Τραυματισμός Αχαΐα Αστυνομία Local News

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