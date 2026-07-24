Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησαν 35χρονο στην κοιλιά

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (24/7) στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, όταν ένας 35χρονος άνδρας δέχθηκε πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα.

Σύμφωνα με το thestival, λίγο μετά τις 20:00 ο 35χρονος επικοινώνησε με την Άμεση Δράση και κατήγγειλε ότι δέχθηκε πυρά από άγνωστο άνδρα στην περιοχή του Δενδροποτάμου.

Μετά το περιστατικό, το θύμα μετέβη στα ΚΤΕΛ «Μακεδονία», απ' όπου κάλεσε εκ νέου την ΕΛ.ΑΣ. για να αναφέρει το συμβάν. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν τον άνδρα τραυματισμένο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα από σφαίρα στην κοιλιακή χώρα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ την προανάκριση για τις συνθήκες του αιματηρού περιστατικού έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης.