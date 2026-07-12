Άργος: Προς αναβάθμιση το κατηγορητήριο για τους δύο αστυνομικούς μετά τον θάνατο του 20χρονου

Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο των δύο αστυνομικών μετά τον θάνατο του 20χρονου στο Άργος.



Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, η κατηγορία που αντιμετωπίζουν πλέον οι δύο ένστολοι, αναμένεται να αναβαθμιστεί από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.



Υπενθυμίζεται πως ο 20χρονος είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης την περασμένη Τετάρτη 8 Ιουλίου.



Σε βάρος των κατηγορουμένων είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.



Οι δύο άνδρες, το Σάββατο 11 Ιουλίου, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά από τις πολύωρες απολογίες τους.

Τι δήλωσαν στις απολογίες τους

Στις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή, οι αστυνομικοί αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας, ενώ τόνισαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν τον 20χρονο.



Παράλληλα, αμφισβήτησαν τον ενδεχόμενο δόλο και σχολίασαν πως πυροβόλησαν για εκφοβισμό.

Οι κατηγορούμενοι κατέθεσαν το τι έγινε στο τελευταίο στάδιο της καταδίωξης: «Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον δύο φορές, ενώ έχει προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα. Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές, για να τον εκφοβίσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει, ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος», ανέφεραν στην απολογία τους.