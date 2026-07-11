Άργος: «Δεν υπήρξε δόλος» λένε οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο - «Στο φως» νέο βίντεο

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των δύο αστυνομικών που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης του 20χρονου στο Άργος με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του.

Οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Φωτ. EUROKINISSI

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία τους ενώπιον του ανακριτή, αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας, ενώ τόνισαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Ertnews οι αστυνομικοί αμφισβήτησαν τον ενδεχόμενο δόλο και σχολίασαν πως πυροβόλησαν για εκφοβισμό.

Την ίδια ώρα, σε ένα βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», ακούγονται διαδοχικοί πυροβολισμοί από τους αστυνομικούς, στο σύνολό τους 20.

Υπενθυμίζεται ότι, από την αυτοψία που ακολούθησε, στο σημείο εντοπίστηκαν 13 κάλυκες.

Δύσκολες ώρες για τον 20χρονο

Η κατάσταση της υγείας του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ το τι πραγματικά συνέβη στο εγκαταλελειμμένο κτήριο, στον παράδρομο της Εθνικής Άργους, θα φωτίσει τόσο η βαλλιστική, όσο και η ιατροδικαστική εξέταση, τα αποτελέσματα των οποίων θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά.

Φωτ. EUROKINISSI

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν συγκεντρώσει 13 κάλυκες από το σημείο, ενώ βρέθηκε και ένα αεροβόλο όπλο στο αυτοκίνητο του νεαρού άνδρα. Aπό την πλευρά τους οι δύο αστυνομικοί φέρονται να υποστηρίζουν, ότι, όταν δεν είχαν οπτική επαφή, ενήργησαν προειδοποιητικές βολές, προκειμένου να κάνουν τον καταδιωκόμενο να σταματήσει.

Ο δικηγόρος υπεράσπισης, Πέτρος Κουκούλης υποστήριξε, ότι σε καμία περίπτωση δεν αποδέχονται τον όρο «ενδεχόμενο δόλο».

Η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου, Μαρία Σφέτσου υποστηρίζει, ότι «το παιδί έχει κάποια προβλήματα ελαφράς διανοητικής αναπηρίας και όπως ανέφερε η μητέρα, δεν είχε κανένα όπλο μαζί του».