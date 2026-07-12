Άργος: Θρήνος για τον 20χρονο που κατέληξε από πυρά αστυνομικών - Βίντεο καταγράφει 21 πυροβολισμούς

Νέα ακόμα πιο σοβαρή διάσταση λαμβάνει η υπόθεση των πυροβολισμών που δέχτηκε 20χρονος νεαρός από δύο αστυνομικούς μετά από καταδίωξη στο Άργος, καθώς το βράδυ του Σαββάτου 11 Ιουλίου το θύμα άφησε την τελευταία του πνοή ενώ νοσηλευόταν στο ΚΑΤ.

Λίγες ώρες νωρίτερα οι δύο αστυνομικοί ολοκλήρωναν τις απολογίες τους στον ανακριτή Ναυπλίου και κρίθηκαν προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Οι δύο ένστολοι αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, ωστόσο μετά τον θάνατο του 20χρονου η κατηγορία αναμένεται να μεταβληθεί σε ανθρωποκτονία.

Το σημείο που έγινε το αιματηρό περιστατικό στο Άργος. Φωτό: ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ/INTIME

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στην απολογία τους οι δύο αστυνομικοί υποστήριξαν ότι δεν είχαν στόχο να σκοτώσουν τον νεαρό, ισχυρίστηκαν ότι πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό και όχι εναντίον του, ενώ ανέφεραν ότι στη διάρκεια της καταδίωξης που προηγήθηκε, ο 20χρονος προσπάθησε να τους εμβολίσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον δύο φορές.

Φωτό: ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ/INTIME

21 πυροβολισμοί ακούγονται σε βίντεο ντοκουμέντο

Καθοριστικά για την επιβεβαίωση ή τη διάψευση των όσων ισχυρίζονται οι αστυνομικοί στις απολογίες τους, θα είναι τα αποτελέσματα της βαλλιστικής και της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό του 20χρονου.

Ωστόσο, τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές δείχνουν να αποδομούν πλήρως τα όσα υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι. Η Αστυνομία έχει περισυλέξει 13 κάλυκες, γεγονός που δείχνει καταιγισμό πυρών στο σημείο και απέχει από την εκδοχή των «βολών για εκφοβισμό».

Φωτό: ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ/INTIME

Ίχνη από σφαίρες υπάρχουν επίσης στον μαντρότοιχο που φέρεται να προσπάθησε να ανέβει ο 20χρονος, στοιχείο που έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό ότι οι βολές ήταν «στον αέρα».

Επίσης, σε βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως το MEGA, όπου καταγράφεται ηχητικά το περιστατικό, ακούγονται περίπου 21 πυροβολισμοί.

Ο συνήγορος υπεράσπισης των δύο αστυνομικών, Πέτρος Κουκούλης, δήλωσε ότι οι εντολείς του απορρίπτουν κατηγορηματικά τον χαρακτηρισμό περί ενδεχόμενου δόλου. Από την άλλη πλευρά, η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου, Μαρία Σφέτσου, υποστήριξε ότι ο νεαρός «αντιμετωπίζει προβλήματα ελαφράς διανοητικής αναπηρίας» και, σύμφωνα με όσα της μετέφερε η μητέρα του, «δεν έφερε κανένα όπλο μαζί του».

Με αυτισμό και και αναπηρία 89% ο 20χρονος

Από την πλευρά της οικογένειας του θύματος, τονίζεται ότι ο 20χρονος είχε αυτισμό και ποσοστό αναπηρίας 89% ενώ αναμένεται η προσκόμιση όλων των σχετικών εγγράφων που το αποδεικνύουν.

Όπως ανέφερε η μητέρα του θύματος, ο γιος της είχε κανονικά δίπλωμα αυτοκινήτου, ωστόσο το έπαιρνε υπό την εποπτεία της.

Όταν συνέβη το μοιραίο περιστατικό, όπως είπε, είχε πάρει κρυφά του αυτοκίνητο ενώ εκείνη κοιμόταν, μάλλον για να πάει για μπάνιο. Όπως εκτίμησε η μητέρα του 20χρονου, ο νεαρός δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών επειδή πανικοβλήθηκε, καθώς είχε ξεχάσει στο σπίτι το δίπλωμα οδήγησης.