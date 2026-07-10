Προθεσμία για απολογία έλαβαν οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο στο Άργος

Προθεσμία έλαβαν προκειμένου να απολογηθούν για τις πράξεις τους οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 20χρονο στο Άργος κατά τη διάρκεια καταδίωξης την περασμένη Τετάρτη.

Οι δύο αστυνομικοί βρέθηκαν σήμερα το πρωί (10/7) ενώπιον του ανακριτή στο Ναύπλιο, καθώς σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, όπως και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Οι ίδιοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία μέχρι και αύριο Σάββατο (11/7) όποτε και θα επανέλθουν στις ανακριτικές αρχές για να καταθέσουν την απολογία τους.

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι δύο δράστες αστυνομικοί ως υπερασπιστική γραμμή αναμένεται να καταθέσουν πως πυροβόλησαν στον αέρα προς εκφοβισμό του νέου την ώρα που αυτός προσπαθούσε να διαφύγει. Παρόλ' αυτά, κατά τη διάρκεια της αυτοψίας του σημείου ανακαλύφθηκαν 13 κάλυκες σφαιρών, δημιουργώντας ερωτηματικά και κενά για το αφήγημα των κατηγορουμένων. Σημειώνεται πως αναμένονται και τα ευρήματα της βαλλιστικής που θα δείξουν αν τα τραύματα του 20χρονου προέρχονται από ευθείες βολές ή από εξοστρακισμό.

Ο 20χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τη μητέρα του βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, χωρίς να υπάρχουν επίσημα νεότερα από την πορεία της υγείας του μέχρι αυτή τη στιγμή, αν και οι εκτιμήσεις είναι εξαιρετικά δυσοίωνες.