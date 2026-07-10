Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης αναβολικών με εμπλοκή αστυνομικού – Κατασχέσεις αξίας 500.000 ευρώ

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή, αποθήκευση και διακίνηση αναβολικών ουσιών και φαρμακευτικών σκευασμάτων προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην Αττική συνελήφθησαν τρία μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός, ενώ αναζητείται ακόμη ένα μέλος στο εξωτερικό. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος επιπλέον έντεκα ατόμων για επιμέρους αξιόποινες πράξεις, μεταξύ των οποίων δύο ακόμη αστυνομικοί και ένας ιατρός δημόσιου νοσοκομείου.

Οι έρευνες αποκάλυψαν δίκτυο που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δραστηριοποιούνταν από τον Αύγουστο του 2025 στην προμήθεια, αποθήκευση, διακίνηση και πώληση αναβολικών ουσιών και φαρμακευτικών σκευασμάτων χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.

Κατασχέσεις αναβολικών και φαρμάκων αξίας περίπου 500.000 ευρώ

Κατά τις έρευνες σε σπίτια και αποθηκευτικούς χώρους κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, περισσότερα από 111.000 δισκία αναβολικών ουσιών, σχεδόν 8.000 φιαλίδια αναβολικών, καθώς και χιλιάδες φιαλίδια βακτηριοστατικού νερού που χρησιμοποιείται για την παρασκευή ενέσιμων σκευασμάτων.

Επιπλέον, βρέθηκαν συσκευή εκτόξευσης ειδικού τύπου, φυσίγγια, χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και καπνού, καθώς και μικροποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης.

Η συνολική αξία των κατασχεθέντων αναβολικών ουσιών και φαρμακευτικών σκευασμάτων εκτιμάται, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, περίπου στις 500.000 ευρώ.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το αλλοδαπό μέλος της οργάνωσης φέρεται να εισήγαγε τις παράνομες ουσίες από το εξωτερικό, ενώ μαζί με άλλο μέλος διαχειρίζονταν τους χώρους αποθήκευσης.

Στη συνέχεια, τα προϊόντα διακινούνταν είτε απευθείας σε αγοραστές είτε μέσω του αστυνομικού που φέρεται να συμμετείχε στην οργάνωση και συνεργού του. Οι τελευταίοι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχαν αναπτύξει δίκτυο πελατών, ενημέρωναν για τη χρήση των ουσιών, εισέπρατταν χρήματα και διαχειρίζονταν τα παράνομα έσοδα.

Οι παραδόσεις γίνονταν είτε με προσωπικές συναντήσεις είτε μέσω ταχυδρομικών αποστολών, ενώ οι πληρωμές πραγματοποιούνταν μέσω τραπεζικών καταθέσεων και εφαρμογών άμεσης μεταφοράς χρημάτων.

Πολύμηνη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται μετά από καταγγελία που αξιολογήθηκε από τις αρμόδιες αρχές. Κατά τη διάρκεια της πολύμηνης έρευνας αξιοποιήθηκαν πληροφορίες, ειδικές ανακριτικές πράξεις και αστυνομικές ενέργειες.

Όπως προέκυψε, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να είχαν προσαρμόσει τη δράση τους μετά από διεθνή επιχείρηση υπό τον συντονισμό της Europol τον Μάιο του 2026 για την αντιμετώπιση της διακίνησης παραποιημένων φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και στη συνέχεια παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.