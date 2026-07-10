Marfin: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή θα απολογηθούν την Τρίτη οι δύο συλληφθέντες

Προθεσμία να απολογηθούν στην Ανακρίτρια την Τρίτη (14/7) στις 11:00 το πρωί έλαβαν οι δύο άνδρες που έχουν συλληφθεί ως κατηγορούμενοι για την εμπλοκή τους στον φονικό εμπρησμό του καταστήματος της τράπεζας Marfin το 2010.

Οι δύο συλληφθέντες, που φορούσαν αλεξίσφαιρα γιλέκα, αποχώρησαν από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Παρασκευής (10/7) συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων προκειμένου να επιστρέψουν στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Το ένταλμα της σύλληψής τους αφορά στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή.

Άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου που είχε συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια και φώναζαν συνθήματα υπέρ των συλληφθέντων. Η ομάδα των διαδηλωτών ωστόσο διαλύθηκε λίγο μετά την αποχώρηση των συλληφθέντων.

Οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στη μεγάλη υπόθεση του εμπρησμού της Μαρφίν, που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, το Μάιο του 2010 στην οδό Σταδίου, οδηγήθηκαν το απόγευμα, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, στα δικαστήρια, προκειμένου να παρουσιαστούν ενώπιον του εισαγγελέα. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Ένταλμα για την φονική πυρπόληση της Τράπεζας εκδόθηκε και σε βάρος 46χρονης, η οποία ζει εκτός Ελλάδας. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί μία γυναίκα που βρίσκεται στη Βρετανία.

Τι λέει η δικηγόρος τους

Η δικηγόρος των συλληφθέντων για τον φονικό εμπρησμό στη Marfin, μιλώντας στον FLASH, έδειξε να αμφισβητεί το πόσο «ισχυρά» είναι τα στοιχεία της δικογραφίας. «Αν πρόκειται για ανώνυμα e-mail και φωτογραφίες με ΑΙ, τι να πω...», υποστήριξε μεταξύ άλλων.

INTIME

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη του FLASH Κώστα Παπαδόπουλου, ένα ανώνυμο αλλά άκρως συγκεκριμένο email, το οποίο έφτασε στα ηλεκτρονικά συστήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (του αποκαλούμενου και ως «ελληνικού FBI»), ήταν η θρυαλλίδα για την ανάσυρση της υπόθεσης της Marfin από το αρχείο, οδηγώντας σε μια δικαστική και αστυνομική ανατροπή μεγατόνων.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, στο συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα περιλαμβάνονταν λεπτομερή στοιχεία που «ξεκλείδωσαν» την έρευνα. Ο αποστολέας κατονομάζε με σαφήνεια ως φυσικούς αυτουργούς της φονικής επίθεσης του 2010 τα τρία πρόσωπα για τα οποία εκδόθηκαν ήδη εντάλματα σύλληψης. Μάλιστα, στο ίδιο email γινόταν εκτενής αναφορά και σε άλλα άτομα, τα οποία φέρεται να ανήκαν στην ίδια επιχειρησιακή ομάδα που έδρασε εκείνη τη μοιραία ημέρα στην οδό Σταδίου.



INTIME

Η πληροφορία αξιολογήθηκε αμέσως ως εξαιρετικά σοβαρή και αξιόπιστη από τα στελέχη του «ελληνικού FBI», με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή να ανοίξει εκ νέου ο φάκελος και να γίνει «φύλλο και φτερό» όλο το υλικό της αρχικής δικογραφίας.