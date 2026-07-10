Δικηγόρος συλληφθέντων Marfin στον FLASH: «Αρνούνται την εμπλοκή τους-Θα μελετήσουμε τη δικογραφία»

Αρνούνται τις κατηγορίες οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν από το Ελληνικό FBI για την εμπρηστική επίθεση που προκάλεσε το θάνατο τριών εργαζόμενων της Marfin, τον Μάιο του 2010.



Και οι δυο συνελήφθησαν το πρωί της Παρασκευής από τις Αρχές και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα γύρω στις 17:00 το απόγευμα της Παρασκευής.



Η δικηγόρος των συλληφθέντων, Άννυ Παπαρρούσου, αλλά και της 46χρονης γυναίκας, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, διαμένει στη Μ. Βρετανία και αναζητείται από τις ελληνικές Αρχές, μιλάει στον FLASH, λίγο πριν οι δυο 42χρονοι εντολείς της, περάσουν το κατώφλι του εισαγγελέα.



«Αναμένω να λάβω στα χέρια μου τη δικογραφία για να δω τα στοιχεία που έχουν οι Αρχές στη διάθεσή τους για τους εντολείς μου. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ για αυτά που διαβάζω κι εγώ στον Τύπο. Γιατί αν κρίνω από αυτά που έχουν διαρρεύσει, κι αν έχουν τονιστεί τα κρίσιμα στοιχεία στην υπόθεση, τότε πρόκειται για μία παρωδία. Οι εντολείς μου αρνούνται τις κατηγορίες και την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Η σύλληψή τους προκάλεσε έκπληξη και στους ίδιους και στις οικογένειές τους. Γνωρίζω ότι είναι η πρώτη φορά που συλλαμβάνονται για την υπόθεση της Marfin και απ’ όσο ξέρω, έχουν καθαρό ποινικό μητρώο. Μπορεί στη δικογραφία να υπάρχουν στοιχεία που αξίζουν τον κόπο για μια σοβαρή συζήτηση, αλλά αυτά που βλέπω περί ανώνυμα e mail και βελτιωμένες φωτογραφίσεις ίσως και με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, τι να πω…», λέει στον FLASH η δικηγόρος των συλληφθέντων, κυρία Άννυ Παπαρρούσου.

Η δικηγόρος των δύο συλληφθέντων έκανε και δηλώσεις έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων:

«Αρνούνται την εμπλοκή τους, θα μελετήσουμε τη δικογραφία», λέει η δικηγόρων των συλληφθέντων για την υπόθεση της Marfin

Ρεπορτάζ: Ευγενία Γιαννακέλου pic.twitter.com/uKe7wCVTxT — Flash.gr (@flashgrofficial) July 10, 2026

Πώς ένα ανώνυμο e mail στις Αρχές «άνοιξε» το φάκελο Marfin

Σύμφωνα με πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη του FLASH, Κώστα Παπαδόπουλου, καταλυτικό ρόλο στην επανεκκίνηση της έρευνας διαδραμάτισε ένα ανώνυμο αλλά ιδιαίτερα συγκεκριμένο email, το οποίο έφτασε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.



Το περιεχόμενο του μηνύματος φέρεται να περιλάμβανε λεπτομερή στοιχεία που οδήγησαν στην επανεξέταση της δικογραφίας και στην ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο.



Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ανώνυμος αποστολέας κατονομάζει ως φυσικούς αυτουργούς της φονικής επίθεσης του 2010 τα τρία πρόσωπα για τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί εντάλματα σύλληψης.



Οι εξελίξεις σηματοδοτούν νέα φάση στην πολύκροτη υπόθεση της Marfin, με τις έρευνες των Αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.