Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την τραγωδία της Marfin: Δυο συλλήψεις - Αναζητείται ακόμη ένα άτομο

Σε εξέλιξη βρίσκεται την Παρασκευή (10/7) επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για την εξιχνίαση της εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin που σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2010 στην οδό Σταδίου στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια μεγάλης διαδήλωσης.

Όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο της νέας επιχείρησης έχουν συλληφθεί, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, δύο άνδρες ηλικίας 42 ετών. Για τον εντοπισμό τους, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 3 σημεία. Για τον έναν, στα Άνω Λιόσια και το Χαλάνδρι και για τον δεύτερο στην Κυψέλη.

Παράλληλα, για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένα άτομο, μια γυναίκα 46 ετών, σε βάρος της οποίας έχει επίσης εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, έχει διαφύγει στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σημειώνεται, πως η επίθεση είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο τριών εργαζομένων της τράπεζας.

To χρονικό της τραγωδίας

Η υπόθεση της Marfin παραμένει μια από τις πιο μαύρες και ανεπούλωτες σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Τρεις νέοι άνθρωποι, η Αγγελική Παπαθανασοπούλου (32 ετών, έγκυος τεσσάρων μηνών), η Παρασκευή Ζούλια (35 ετών) και ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης (36 ετών), έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία, εγκλωβισμένοι στο φλεγόμενο τραπεζικό κατάστημα.

Μάρτυρες κατέθεσαν ότι ο εμπρησμός εκτελέστηκε από ομάδα με ξεκάθαρη δομή και συντονισμό. Πυροσβέστες κατέθεσαν πως κάποιοι διαδηλωτές τους εμπόδιζαν, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να τους βοηθήσουν, αλλά συνολικά το μεγάλο πλήθος επέτρεψε την πρόσβασή τους στο φλεγόμενο κτίριο.