«Το έγκλημα θα διαλευκανθεί» - Συγκλονίζει η μητέρα της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου στη Marfin

Σε ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα, η μητέρα της Αγγελική Παπαθανασοπούλου βρέθηκε στο σημείο της τραγωδίας της Marfin στο κέντρο της Αθήνας, τιμώντας τη μνήμη της κόρης της, 16 χρόνια μετά τον εμπρησμό που συγκλόνισε τη χώρα.

Η 32χρονη, η οποία ήταν έγκυος στον τέταρτο μήνα, είχε χάσει τη ζωή της μέσα στο υποκατάστημα της τράπεζας, μαζί με ακόμη δύο εργαζόμενους.

Η μητέρα της άφησε λουλούδια μπροστά στο κτίριο και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, σε μια στιγμή που αποτύπωσε το βάρος της απώλειας που παραμένει ζωντανό.

«Πιστεύω ότι θα διαλευκανθεί»

Σε σύντομη δήλωσή της, εξέφρασε την ελπίδα για δικαίωση, λέγοντας:

«Όπως όλα τα εγκλήματα, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα διαλευκανθεί. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω».

«Έγινε ένα έγκλημα και κάποια στιγμή θα διαλευκανθεί» 16 χρόνια από την τραγωδία της Marfin, τότε που ο χρόνος πάγωσε στην οδό Σταδίου και μια μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα μετατράπηκε σε τραγωδία, με 4 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Στον φακό του FLASH, μιλά η μητέρα της Αγγελικής.

To χρονικό

Η υπόθεση της Marfin (5 Μαΐου 2010) παραμένει μια από τις πιο μαύρες και ανεπούλωτες σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Τρεις νέοι άνθρωποι, η Αγγελική Παπαθανασοπούλου (32 ετών, έγκυος τεσσάρων μηνών), η Παρασκευή Ζούλια (35 ετών) και ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης (36 ετών), έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία, εγκλωβισμένοι στο φλεγόμενο κτίριο της οδού Σταδίου, όταν κουκουλοφόροι έριξαν βόμβες μολότοφ κατά τη διάρκεια μεγάλης διαδήλωσης.

Το τραγικό της υπόθεσης δεν εξαντλείται μόνο στον άδικο χαμό τους, αλλά και στο γεγονός ότι, δεκαέξι χρόνια μετά, η δικαιοσύνη παραμένει ημιτελής. Παρά τις καταδίκες στελεχών της τράπεζας για ελλιπή μέτρα πυρασφάλειας, οι φυσικοί αυτουργοί, εκείνοι που πέταξαν τη φωτιά και προκάλεσαν τον θάνατο, δεν έχουν ταυτοποιηθεί ούτε καταδικαστεί ποτέ.