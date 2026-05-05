Μαρινάκης για την επέτειο από την τραγωδία στη Marfin: «Δεν ήταν κακιά στιγμή, αλλά στυγνό έγκλημα»

Για «στυγνό έγκλημα» κάνει λόγο ο Παύλος Μαρινάκης, σε ανάρτησή του με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας στη Marfin. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογραμμίζει ότι το συγκεκριμένο γεγονός δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως «μια κακιά στιγμή», αλλά ως ένα «στυγνό έγκλημα» που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική ιστορία.

Στην ανάρτησή του, ο Παύλος Μαρινάκης τονίζει ότι η επίθεση στη Marfin αποτέλεσε «μια δολοφονική πράξη που στέρησε τη ζωή από αθώους ανθρώπους», επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία δικαιολογία ή ερμηνεία για τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εστιάζει ιδιαίτερα στον ρόλο του φανατισμού, σημειώνοντας ότι είναι εκείνος που «οπλίζει χέρια και μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο», υπογραμμίζοντας πως τέτοιες εκδηλώσεις βίας δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές σε μια δημοκρατία.

Κεντρικό σημείο της παρέμβασής του αποτελεί η αναφορά στη μνήμη της τραγωδίας, την οποία χαρακτηρίζει ως παράγοντα που «δεν επιτρέπει ουδετερότητα». Όπως επισημαίνει, η δημοκρατία οφείλει να απαντά με αποφασιστικότητα σε όσους επιλέγουν τη βία ή επιχειρούν να τη νομιμοποιήσουν.

Παράλληλα, προειδοποιεί για τον κίνδυνο της τοξικότητας στον δημόσιο λόγο, σημειώνοντας ότι κάθε λέξη μίσους που μένει αναπάντητη μπορεί να ριζώσει στην κοινωνία.



