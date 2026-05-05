«30 ευρώ άξιζε η ζωή τους;»: Θλίψη και θυμός στο μνημείο για τα θύματα της Marfin
Συγγενείς και φίλοι των θυμάτων αφήνουν λουλούδια στο μνημείο στην οδό Σταδίου, τιμώντας τη μνήμη τους.
Στις 5 Μαΐου 2010, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην Αθήνα για τα οικονομικά μέτρα και την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, σημειώθηκε εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στην οδό Σταδίου.
Άγνωστοι είχαν ρίξει βόμβες μολότοφ στο κτίριο, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν εργαζόμενοι και να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.
Σήμερα η μνήμη τους
Σήμερα, φίλοι και συγγενείς των θυμάτων βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας και άφησαν λουλούδια στο μνημείο που έχει στηθεί στην οδό Σταδίου, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη τους.
«Τα παιδιά πήγαν να πάρουν 30 ευρώ, τόσο αξίζει η ζωή τους;»
Στον φακό του FLASH, μιλά αδερφικός φίλος θύματος με δάκρυα στα μάτια και εκφράζει τον πόνο αλλά και την οργή του για την μη απόδοση δικαιοσύνης.
«Καταδικάζουμε αυτούς που έβαλαν το χέρι τους για να χαθούν αυτές οι ζωές»
Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, πρόεδρος της Φωνής Λογικής μιλά στον φακό του FLASH.